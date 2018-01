De storende aanwezigheid van filosofie aan het sterfbed

Men verwijt mij bijtende spot, arrogantie, respectloosheid en het belachelijk maken van een persoonlijke beleving. Nou ben ik best in staat tot bijtende spot, maar dit keer ging het toch echt om iets anders. Ik probeer duidelijkheid te scheppen over het idee dat de ziel het lichaam uit kan. En ik denk dat die indruk van scherpte voortkomt uit een misverstand.

Deze hoorde ik laatst van een stervende mevrouw over een leven na de dood: Je hoopt van wel, maar je denkt van niet

De mensen die zo gekwetst reageren stellen zich denk ik voor dat ik stervenden met een dergelijk betoog zou lastigvallen. Ik bevind mij nogal eens in het gezelschap van stervenden en ik weet wel zo'n beetje hoe ik mij daar moet gedragen, dat wilt u hoop ik wel van mij aannemen. Wat je zeer beslist niet doet in een sterfkamer is filosoferen over de dood: het zou ongepast zijn en niemand heeft daar behoefte aan.

Dienend Als hulpverlener heb ik dan ook geen enkele visie op de dood behalve de visie die de stervende ook heeft. Mensen vragen mij 'dokter denkt u dat er een leven is na de dood?' en uit de manier waarop de vraag gesteld wordt weet ik meestal wel wat ze zo ongeveer willen horen. Dus mijn antwoorden zijn: maar natuurlijk, waar is het leven anders goed voor? Of: ach, we weten het niet, hè? Of: het lijkt mij onzin. Of deze, die ik laatst hoorde van een stervende mevrouw over een leven na de dood: je hoopt van wel, maar je denkt van niet. Ik kom daar dus meestal wel uit, maar niet met behulp van filosofie. Als hulpverlener heb je immers een dienende taak, niet een filosoferende. Maar laatst kwam ik niet weg met die dienstbare meegaandheid en een mevrouw vroeg mij 'maar wat denkt u nou echt over dit onderwerp?'. Ik antwoordde nu zo eerlijk mogelijk. Waarop zij reageerde met de verzuchting: 'Nou, dat troost niet erg.' Eh nee, maar filosofie is niet voor troost. Dan werkt theologie beter. Waarom? Omdat de theoloog weet dat wij op de een of andere wijze geborgen zijn in zijn, of Zijn, hand. Details volgen nooit. Maar het troost wel als je er in gelooft. Ik ben niet op zoek naar de waarheid, ik ben op zoek naar helderheid Terug naar de storende aanwezigheid van filosofie rond het sterfbed. Hoezeer dit klopt blijkt uit het verhaal van de schrijver B. die in gesprek met zijn dokter te horen kreeg dat hij dodelijk ziek was. B. raakte in paniek, waarop zijn vrouw zei: 'Maar ik dacht dat jij een zen-boeddhist was?' Zijn woedende antwoord: 'Ja maar NU niet!'