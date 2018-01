De smartphone mag aan in de kerk

Veel kerken zijn nu nog smartphone-vrij. Op zondagochtend blijft de mobiele telefoon thuis, of in de tas of broekzak; gebruik van de mobiele telefoon wordt als ongepast gezien. Maar in evangelicale kerken is dat anders, weet Stefan van Dijk, uitgever van het Nederlands Bijbelgenootschap. Daar is het al heel gebruikelijk om de bijbellezingen te volgen met de smartphone. Ook in andere kerken met veel jongeren is het mobieltje geen taboe meer. Dat leidt het NBG af uit cijfers van het gebruik van de website: dat stijgt op zondagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Lees verder na de advertentie

Het NBG verwacht dat het gebruik van de smartphone ook in ‘mainstream-kerken’ heel gewoon wordt. Het heeft daarom een nieuwe app gemaakt. Anders dan voor de bestaande bijbelapps, is daarvoor geen internetverbinding nodig. Kerkgangers kunnen hun telefoon op vliegtuigmodus zetten, zodat ze niet gebeld kunnen worden tijdens de dienst.

Het zou jammer zijn als de smartphone ook voor andere doeleinden wordt gebruikt

Met deze nieuwe app kan de Bijbel gelezen worden in zes versies; onder meer in de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal , en in het Fries. Zelf heeft Van Dijk de app al een paar keer uitgeprobeerd tijdens een kerkdienst. “Als je eenmaal weet hoe het moet, dan gaat het snel”, zegt hij. “Maar oefen even thuis.” Ook voor mensen die de volgorde van de bijbelboeken niet uit hun hoofd kennen is ‘Mijn Bijbel’ volgens hem een uitkomst: de delen zijn gemakkelijk te vinden.

De uitgever erkent dat als de mobiele telefoon eenmaal in de kerk is, de stap van het digitale bijbellezen naar ander gebruik van de smartphone snel is gemaakt. Even de mail checken onder de collecte, of facebooken als de preek niet boeit? “Ja, het zou jammer zijn als de smartphone ook voor andere doeleinden wordt gebruikt”, zegt Van Dijk. “Trendwatchers verwachten voor dit nieuwe jaar dat we er bewuster mee omgaan. Dat we de telefoon inzetten voor specifieke doelen en wegleggen als die niet nodig is. Dat lijkt me ook in dit verband alleen maar mooi.”