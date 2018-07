De Sint Joanneskerk in Oisterwijk mag niet sluiten van het Vaticaan

Daarmee steunt Rome de groep parochianen die tegen het ­besluit in opstand was gekomen. De congregatie vindt de redenen om de kerk te sluiten ‘niet zwaarwegend ­genoeg’.

In het bisdom Den Bosch is een grote reorganisatie van parochies gaande, waarbij verschillende parochies moeten fuseren vanwege het ­teruglopende aantal kerkgangers. ­Oisterwijk zou alleen de Petruskerk overhouden, die volgens de bisschop meer dan voldoende is om de ­kerkgangers in de Noord-Brabantse plaats te bedienen.

Staartje

Zo’n vijf jaar geleden was er ook al sprake van dat de Joanneskerk dicht zou moeten. Dat kon toen voorkomen worden, maar nu leek het besluit onontkoombaar. Begin deze maand heerste verwarring bij de parochie-­leden, toen de sloten van het kerk-­gebouw al bleken te zijn vervangen, terwijl de sluiting was opgeschort in afwachting van een definitief besluit uit Rome.

Volgens een woordvoerder van het bisdom is het de eerste keer tijdens de reorganisatie dat het Vaticaan de sluiting van een kerk in het bisdom blokkeert. Helemaal uniek is het niet: vier jaar geleden draaide het Vaticaan de sluiting terug van de St. Ann’s Church in het Amerikaanse Buffalo. Net als in Oisterwijk kwamen de parochianen van St. Ann’s in het geweer tegen het besluit, en met succes: ook toen oordeelde de Congregatie dat de kerk open moest blijven.

Of met de beslissing van de ­Congregatie de kous af is, is nog niet duidelijk. Het conflict tussen het ­bisdom en de parochianen kan nog een staartje krijgen als bisschop De Korte besluit om in beroep te gaan. Het is nog niet bekend of het bisdom die stap gaat zetten.