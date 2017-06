De schoonmaker geeft ons hoop

Wie in de theologie promoveert op schoonmakers kan rekenen op verbaasde blikken. Vraag het Jorcho van Vlijmen. Als hij zijn promotieonderzoek toelicht, begint hij daarom bij de ondertitel van zijn proefschrift: 'Een publiektheologische analyse van de onzichtbare schoonmaker'.

"De publieke theologie", zegt Van Vlijmen, "is een vorm van theologie die zich engageert met maatschappelijke kwesties, en erop reflecteert in de hoop een maatschappelijke dialoog op gang te brengen. Bij schoonmakers is deze dialoog hard nodig."

De eerste keer dat Van Vlijmen de onzichtbare schoonmaker in het vizier kreeg, was in 2010, ten tijde van de grote schoonmaakstakingen, de langste stakingen sinds 1933. Wekenlang legden schoonmakers het werk neer. Toen hij twee jaar later zijn promotieonderzoek startte, werd er opnieuw gestaakt.

Van Vlijmen: "Het viel me op dat deze stakingen niet om geld of loon gingen, maar om respect. In het Latijn betekent respect iets als 'terugblik'. De schoonmakers vroegen er dus om om 'teruggezien' te worden. Als ik even in termen van wij en zij mag spreken: wij, de schoonmakers, zien jullie wel, maar jullie zien ons niet."

"In het eerste onderdeel van mijn onderzoek sprak ik 24 schoonmakers en participeerde ik in een drie maanden durende schoonmaakcursus."

"Ja, met mijn medecursisten leerde ik theorie over schoonmaken en in de praktijk hoe je op de juiste manier sanitair en kantoren schoonmaakt, hoe je ruiten wist en vloeren mopt. Door drie maanden met ze mee te doen, met ze te praten en te lachen en door de stress van het schoonmaakexamen te delen, werden we een groep. Ik kreeg zo een nog beter beeld van hoe ze het schoonmaker-zijn ervaren."

"Het is ook persoonlijk, omdat schoonmakers weten dat ze met hun werk betekenisvolle ruimtes creëren voor anderen. Als ze 's avonds naar huis gaan, draaien ze zich om: 'hier kunnen de mensen morgen weer lekker werken'. Ze voelen dat hun werk belangrijk is."

"Het persoonlijke blijkt ook uit het feit dat schoonmakers steeds weer een flinke stap extra zetten om de klus te klaren: ze nemen het niet serieus met ergonomie, nemen schoonmaakmiddel van huis mee, omdat er niet genoeg is. Sommige schoonmaaksters laten hun man langskomen, zodat die mee kan helpen. Deze mannen doen dat, omdat ze weten hoe belangrijk het is dat het werk netjes gedaan wordt.

"Nee. Ik weet dat dit veelal niet gezien wordt door diezelfde mensen voor wie de schoonmakers in de weer zijn. Schoonmakers voelen zich onzichtbaar: soms letterlijk wanneer mensen ze voorbijlopen en niet terug groeten, soms is het een gevoel van niet voor vol te worden gezien, bijvoorbeeld wanneer je bij een verjaardag geen stuk van de taart krijgt aangeboden, maar wel de rommel mag opruimen.

"Bijzonder was het moment dat een van hen vroeg of ik schoonmakers minder vond. Dit vermoeden van minderwaardigheid maakt deel uit van de manier waarop 'wij' met schoonmakers omgaan."

"Wij hebben het paradijs door onze eigen schuld vergooid, en de moderne westerse mens probeert nu opnieuw een plek te creëren waar paradijselijke onbezorgdheid en overvloed zijn. Binnen de theologie heet dit het recovery narrative. Inmiddels leven we in een wereld waar meer mensen sterven aan de gevolgen van te veel dan te weinig eten, waarin we zolang mogelijk jong willen blijven en zelfs hardop durven dromen van onsterfelijkheid."

"In veel opzichten zou je kunnen denken van wel. Maar het paradijsverhaal is ook een verhaal over zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Wanneer de eerste mensen met het eten van de vrucht kennis verwerven, wordt dit omschreven in visuele termen: hun ogen gaan open. Ze zien meteen dat ze naakt zijn. Ook nemen we als lezer dan pas voor de eerste keer God waar vanuit het perspectief van Adam en Eva als we lezen dat ze hem aan horen komen."

"De overgang van onzichtbaarheid naar zichtbaarheid gaf een aanwijzing: de mens ging iets zien, namelijk de ordening en doelmatigheid van het paradijs. De onbezorgdheid en overvloed was niet vanzelfsprekend; die bleek door God geschapen. Het paradijs had daarmee zijn vanzelfsprekendheid verloren. Al die tijd had God voor ze gezorgd, vanaf nu moesten Adam en Eva dat zelf gaan doen: het werd tijd om de eigen weg te gaan."

"Ja. Ik had van de schoonmakers geleerd hoe een goede schoonmaker te werk gaat. 'Een goede schoonmaker, die ziet het', hoorde ik telkens. Schoonmakers komen een ruimte binnen en zien binnen een paar tellen hoe de ruimte er weer uit moet komen zien en gaan aan de slag. Ze zien de orde die in de ruimtes hersteld moet worden. Dat is, zo dacht ik, wat er bij Adam en Eva gebeurde. Het vanzelfsprekende en daardoor onzichtbare is zichtbaar geworden."

"Zeker niet. Het paradijs moet hersteld worden, weet u nog, en dus is onzichtbaarheid nodig. Het verhaal van de schoonmaker wordt zo een verhaal over schoonmaken voor het paradijs. Schoonmaken moet in onzichtbaarheid gebeuren om onze illusie van dat paradijs levend te houden: in dat paradijs kunnen wij ons onbezorgd voelen en onze verantwoordelijkheid voor onze rommel volledig uitbesteden. Ons met belangrijkere zaken bezig houden. Onbewust vegen we de kruimels van onze boterhammen op de grond, we gooien volle koffiebekers hup de prullenbak in."

Met alles wat u nu zegt, kun je vaststellen, dat de schoonmaker nooit gezien zal worden, nooit respect zal ontvangen. Want dat past niet in het plaatje van het paradijs dat we voor ogen hebben.

"Daarom is naar mijn idee het verhaal uit Genesis in onze tijd relevant. Het is niet alleen te lezen als een verhaal over schepping, of een verhaal dat een stip aan de horizon biedt voor de moderne mens, het is ook een verhaal over de wereld waarin we nu leven. Het verhaal roept op realistisch te zijn: het leven is geen paradijs, deal ermee.

"Tegelijkertijd is het een verhaal van hoop. Het roept ons op om telkens weer de ogen te openen en, zoals Adam en Eva, elkaar te zien. Elkaar 'respect' te geven. Dat elkaar zien is essentieel, want oog hebben voor elkaar betekent zorg hebben voor elkaar. Dat, en niet onbezorgdheid, maakt ons tot wat we werkelijk zijn. De tienduizenden schoonmakers die zich dagelijks onder ons begeven, herinneren ons daaraan."