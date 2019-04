De Roomse Loper: over de Notre-Dame en Sri Lanka

In dit paasoctaaf bespreken Fens en Van der Heijden de brand in de Notre-Dame van Parijs en de afschuwelijke aanslagen in Sri Lanka, in het bijzonder op het heiligdom van Sint-Antonius van Padua in Colombo.

Verder een beoordeling van de opzienbarende analyse van het kindermisbruikschandaal door emeritus paus Benedictus XVI (Joseph Ratzinger).