De Roomse Loper: gaat het Avondland ten onder?

In deze aflevering drie onderwerpen. De oerconservatieve curiekardinaal Robert Sarah was onlangs in Nederland. Stijn Fens interviewde deze Afrikaanse prelaat in Utrecht en hoorde hem beweren dat het Avondland ten onder dreigt te gaan. Is hij Roomser dan de paus?

Dan: Discordia concors. Zo heet de tentoonstelling van vijftig schilderijen van Michael Triegel in Museum de Fundatie in Zwolle. Een beroemd werk van deze schilder, die opgroeide in de DDR en zich in 2014 liet dopen, is een portret van paus Benedictus XVI. Triegel maakte vele, vaak ongemakkelijke religieuze voorstellingen, bijvoorbeeld van een naakte Maria die klaar ligt om te ontvangen.

Tot slot: waarom viert paus Franciscus Sacramentsdag niet gewoon op de tweede donderdag na Pinksteren en waarom laat hij de pontificale sacramentsprocessie dit jaar alweer niet traditiegetrouw op de Via Merulana plaatsvinden?