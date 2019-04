De Remonstranten doen toch mee met Nationale Synode

“Het is onze taal niet, maar we doen toch mee”, zegt Joost Röselaers, woordvoerder en predikant in algemene dienst van de remonstranten. Bij de Nationale Synode is er opluchting over het recente besluit van de remonstranten. “Het is mooi dat ze erbij zijn, dat is vanaf ons begin tien jaar geleden onze intentie geweest”, zegt initiatiefnemer Gerrit de Fijter.

Op de bijeenkomst van de Nationale Synode, dit jaar op 29 mei, zal dit kleine, liberale kerkgenootschap dan ook de ‘verklaring van verbondenheid’ tekenen. Met dat document willen de kerken, van de grote Protestantse Kerk in Nederland (PKN) tot evangelische en pinkstergemeenten, uitdrukking geven aan de kerkelijke eenheid, die zij ondanks de grote onderlinge verschillen toch voelen.

Juist in dit jaar is die gezamenlijkheid van betekenis. Het is het jubileumjaar van de remonstranten én van de Dordtse synode. Bij die kerkelijke vergadering in Dordrecht, vierhonderd jaar geleden, werden de remonstranten wegens hun liberale opvattingen uit de kerk gezet. Die veroordeling van toen zit moderne remonstranten nog dwars in in die zin, dat zij erkenning willen voor het leed dat hen toen is aangedaan. In delen van de protestantse wereld ligt dat zeer gevoelig. Orthodoxe kerken zijn juist blij dat hun voorvaderen de remonstranten met hun liberale opvattingen de deur hebben gewezen. Zware protestantse kerken en ook de PKN met haar orthodoxe vleugel, baseren zich ook nu nog op de Dordtse leerregels, die expliciet anti-remonstrants zijn.

Geen aandacht Bij de eerste viering van de Nationale Synode, in 2010, wilden de remonstranten aandacht voor hun positie. Zij kregen die niet en daarom deden ze niet mee. Later ‘sprongen ze over hun schaduw heen’, en sloten zich toch aan. Maar in het jaar dat zij vieren dat ze 400 jaar geleden werden opgericht, speelde de kwestie wéér op. De remonstranten dreigden af te haken, omdat ze vonden dat er te weinig ruimte was voor hun theologische opvattingen. Ook misten ze bij de Nationale Synode aandacht voor de keerzijde van de Dordtse synode, die hen als afvalligen had weggezet. De PKN deed officieel, per brief, een moreel beroep op de vrijzinnige christenen tóch mee te doen. En in de wandelgangen hoorde Röselaers van vrijzinnigen in de PKN dat ook zij graag wilden dat hun geestverwanten hun geluid zouden blijven laten horen, omdat de Nationale Synode anders te orthodox zou worden. De PKN en de remonstranten gaan nu met elkaar in gesprek over het verleden, en over de ruimte die er is voor toenadering. Eerder liet scriba René de Reuver van de PKN al weten niets te voelen voor excuses. De PKN hecht aan de Dordtse leerregels. Ze behoren tot ‘de waardepapieren’ van de PKN, zei De Reuver, ook al zijn ze alleen voor de orthodoxe vleugel binnen de PKN nog relevant. De Reuver nodigde de remonstranten uit, zich samen te buigen over de regels die 400 jaar geleden zijn opgesteld.

