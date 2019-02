De publieksprijs voor het beste spirituele boek van 2019 gaat voor het eerst naar een theoloog

Juryvoorzitter Jacobine Geel, die de winnares bekend maakte in haar televisieprogramma Jacobine, noemt het leuk en verrassend dat het publiek Anbeeks boek, over de zelfmoord van haar broer en vader, heeft gekozen uit de vijf nominaties van de jury. Geel noemt haar verhaal ‘een ragfijne verkenning van de zwaarte van het verlies naar de sprankeling van het licht.” Die lichtheid wordt weerspiegeld in de vreugde die de auteur vond in het spelen met haar kleinkind.

De jury selecteert uit de ‘zee van spirituele boeken’ altijd verhalen die doorleefd zijn. Maar anders dan de andere boeken, ontbeert Anbeeks verhaal elk aspect van zelfhulp, van adviezen hoe te leven. “Dit is geen how to, maar de weerslag van een eigen weg. Het ligt bij de boekhandel echt op een ander stapeltje”, zegt Geel.

Aandacht

Anbeek zelf noemt het boek ‘heel aards’. “Het gaat over het gewone leven, over alles wat niet goed gaat: het kwetsbare. In het boek schrijf ik hoe je – te midden van dat alles – je weg vindt naar hoop en liefde.” In een interview met Trouw zei ze eerder, dat ze hoopt dat mensen bemoedigd worden door het boek. “Juist als je je leven niet in de hand hebt, kan een verbinding met anderen ontstaan. Als je je kwetsbaar opstelt, word je vaak ook gevoeliger voor de kwetsbaarheid van anderen. Waar zou je naartoe willen? Daar kun je over praten.” De remonstrantse hoogleraar ontwikkelde de theologie van de kwetsbaarheid en ze maakte daaromheen ook een spel, het dialoogspel.

De bekendmaking van de prijs is deel van de Maand van de spiritualiteit, die tot 10 februari duurt. Thema is dit jaar ‘aandacht’. Trouw laat in een serie diverse mensen aan het woord over dit onderwerp. De Maand van de Spiritualiteit is een initiatief van onder meer de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Trouw en KRO-NCRV.

De vier andere nominaties dit jaar waren: ‘In negen stappen naar innerlijke groei’ van Lisette Thooft, ‘Shinrin Yoku’ van Annette Lavrijsen, ‘Paradijs in de polder’ van Arita Baaijens en ‘Minimalisme’, van de Amerikaanse schrijvers Joshua Fields Milburn en Ryan Nicodemus.

Januari is de Maand van de Spiritualiteit. Deze hele maand besteedt Trouw daar aandacht aan met achtergrondverhalen, interviews en essays.