De publieke omroep begaat een stevige vergissing door religiositeit en kerkelijkheid op één hoop te gooien

Het citaat komt uit de conceptplannen van de publieke omroep voor volgend jaar. Die plannen lekten een tijdje terug uit. Inmiddels is duidelijk geworden dat dat zinnetje zich moet laten lezen als: ‘Er is minder religie in ons land, dus kan er ook minder religie op tv.’

Lees verder na de advertentie

De EO heeft zich er de afgelopen weken bijzonder kwaad over gemaakt. Daar heeft de omroep groot gelijk in. De publieke omroep moet bezuinigen en daar gaat de EO heel veel van merken. Het budget voor reli-programma’s wordt met tweederde teruggeschroefd. Gevolg, aldus de EO: programma’s als ‘De Kist’, ‘Adieu God?’ en ‘De Verandering’ gaan verdwijnen of zullen veel minder vaak te zien zijn.

Bezuinigingen gaan te veel uit van cijfers over kerkgang en kerk­lid­maat­schap

Nu gaat het me niet om die EO-programma’s - alhoewel het echt een verlies zou zijn als we niet meer naar ‘Adieu God?’ kunnen kijken: het hoort al een heel aantal jaren tot de beste interviewprogramma’s op de Nederlandse televisie. Veel zorgwekkender dan de mogelijke verdwijning van een aantal tv-programma’s is dat de leiding van de publieke omroep er blijk van geeft niet goed in de gaten te hebben welke rol religie in onze samenleving speelt.

Wie denkt dat het beeld van religie in de samenleving zich laat vatten in een rijtje cijfers over kerkgang en kerklidmaatschap begaat een stevige vergissing. De publieke omroep gooit religiositeit en kerkelijkheid op één hoop en denkt daarmee religie in de Nederlandse samenleving helder in het vizier te hebben. De omroepleiding kijkt, zoals veel meer Nederlanders, door een secularisatiebril naar de samenleving: er kan alleen maar over religie worden gedacht in termen van verdwijning en afbrokkelende religieuze instituten. Maar wie die bril afzet, ziet dat er een heleboel aan de hand is. Het religieuze landschap in Nederland is flink in beweging. We leven inmiddels in een postseculier tijdperk, zeggen ook religiewetenschappers. Religie manifesteert zich op nieuwe en uitermate diverse wijzen.