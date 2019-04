De Protestantse Kerk wil een ‘kerkcampus’ als ontmoetingscentrum voor christelijk Nederland

‘Ontmoeting staat centraal. Spontaan of georganiseerd, schrijft het dagelijks bestuur van de PKN in een nota die het landelijk kerkbestuur (de synode) vandaag bespreekt. Op de campus zouden kantoren moeten komen, vergaderruimtes, en ook een ­kapel, een restaurant en andere ontmoetingsplekken.

De campus zou moeten fungeren als een breed kennis- en inspiratiecentrum voor de protestantse wereld. ‘Deze dynamiek schept een cultuur waar nieuwe ideeën zullen ontstaan’, verwacht het dagelijks bestuur. Hoe duur het gebouw zou worden en waar het komt is nog niet te zeggen: het plan zit nog in een verkennende fase, benadrukt de voorlichter van de PKN. Pas als er vandaag groen licht komt van de synode, worden de plannen verder ontwikkeld.

Belangstelling is er zeker. De lijst van geïnteresseerde partners is lang en divers: christelijke organisaties in de diaconie, vakantiewerk en zending staan erop, maar ook Hogeschool Windesheim en Christelijke Hogeschool Ede, net als omroepen EO en KRO-NVRV. En ook de partijbureaus van SGP en ChristenUnie hebben interesse.

De PKN heeft ook contact gezocht met andere kerkgenootschappen. De vrijzinnige remonstranten hebben positief gereageerd, met andere kerken zijn de gesprekken nog gaande.

Het is niet de bedoeling dat deze clubs allemaal naar de campus gaan verhuizen. Ze kunnen de campus ook gebruiken als plek waar hun medewerkers bijscholing krijgen, cursussen doen, symposia volgen of samen met andere gelovigen inspiratie opdoen.

De PKN zou zelf wél willen verhuizen naar de campus. Ze heeft haar kantoor nu in het landelijk dienstencentrum van de kerk in Utrecht en moet dat dan verlaten, al voldoet dat pand, een voormalig militair hospitaal, nog wel en kan de kerk het financieel opbrengen door gedeelten te verhuren. Het plan voor de kerkcampus is dan ook niet ingegeven door huisvestingsproblemen, zegt de voorlichter van de PKN.

Toekomst van de kerk Het idee is ontstaan doordat de kerk in de woorden van het dagelijks bestuur ‘in zwaar weer is beland’. Christenen zijn in Nederland een minderheid en kerken krimpen, terwijl de dienstverlening wel op peil moet blijven. Christelijke organisaties werken wel vaker samen, maar dat zou beter kunnen als dat vanuit één plek gebeurt. De kerkcampus zou ook de zichtbaarheid van de kerk naar buiten kunnen vergroten, als plek waar gezamenlijk wordt gewerkt ‘aan de toekomst van de kerk’.

