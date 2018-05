De preek was het hoogtepunt van de Royal Wedding

Het bruidspaar had de zwarte Amerikaanse bisschop Michael Curry gevraagd of hij in de kerkdienst van afgelopen zaterdag een paar woorden wilde spreken. Dat wilde hij wel. Toen Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, die de huwelijkssluiting voltrok, na afloop gevraagd werd wat hij van de preek vond, zei hij: ‘Het goede nieuws van Jezus Christus blies iedereen omver. Het was fantastisch.’

Hij was niet de enige. ‘Michael Curry heeft bijna een gelovige van me gemaakt’, twitterde voormalig Labour-leider Ed Miliband. Met dat enthousiasme voegde de politicus zich in een immense gelijkgezinde schare die het ene superlatief over het andere liet struikelen: verbluffend, fenomenaal, prachtig. Britse zondagskranten publiceerden de preek integraal. The Sunday Times maakte van de kernzin van Curry’s preek zelfs de openingskop: ‘The power of love’.

Liefde

Curry preekte over een tekst uit het bijbellied Hooglied, waar de liefde wordt bezongen. De liefde, zei Curry, komt uit God voort, want God is liefde, en die liefde is een ongekende kracht die de wereld kan veranderen. De preek was ingebed in een citaat van Martin Luther King: ‘We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg.’

Bisschop Curry (65) is voorman van de Episcopaalse Kerk van de Verenigde Staten, een gematigd protestantse kerk, de Amerikaanse evenknie van de Anglicaanse Church of England. Hij is de eerste zwarte geestelijke die die rol vervult.

De zeer bevlogen en appelerende stijl van Curry – hij preekte uit zijn hoofd, slechts een enkele keer wierp hij een blik op de iPad die hij bij zich had – contrasteerde flink met de doorgaans plechtige en stijlvolle liturgie die de Britse huwelijksdiensten – zeker de koninklijke – gewoonlijk kenmerkt. Dat gold voor meer elementen in de dienst: de vertrouwde liturgie met hymnes en gebeden werd verrijkt met liederen door een gospelkoor, een optreden van de 19-jarige cellist Sheku Kanneh-Mason (de eerste zwarte musicus ooit die de Britse prijs voor beste jonge musicus won) en een gebed dat werd uitgesproken door de koptisch-orthodoxe aartsbisschop Angaelos. Waarmee de dienst, net als het huwelijk zelf, een ontmoeting van culturen werd.