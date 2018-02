De populairste Jezusfilm ooit krijgt een vervolg, maar kan die het succes herhalen?

Een voor de hand liggende vraag: waarom is er veertien jaar na dato nog geen deel twee van de populairste Jezusfilm ooit? Er wordt aan gewerkt, melden scenarioschrijver Randal Wallace en acteur en regisseur Mel Gibson. ‘The Passion of The Christ: Resurrection’ gaat straks verder waar het origineel ophield: drie dagen na de kruisiging, wanneer Jezus’ graf plots leeg is. Een vervolg ‘met de originele Jezus’, kondigde het Amerikaanse webmagazine Salon aan. Min of meer correct, want voor de Christusrol hebben Gibson en Wallace wederom de acteur Jim Caviezel op het oog.

Een studiodeal is er nog niet, wel ‘meerdere geïnteresseerde investeerders’. Dat het duo er nu al ruchtbaarheid aan geeft, komt naar eigen zeggen doordat het ‘project te complex wordt om stil te kunnen houden’. Wallace: “Dit is zo’n enorm en heilig onderwerp.”

De geseling van Jezus werd tot in detail uitgelicht. Kijk hoezeer hij leed, was de teneur

‘Enorm’ is het juiste woord, want met een opbrengst van 499 miljoen was het origineel de meest succesvolle onafhankelijk geproduceerde film aller tijden. Voor een deel van de christelijke kijkers was The Passion meer dan alleen een hervertelling van een bijbelverhaal - het kijken zélf was een spirituele oefening. “Er waren momenten dat ik dacht: dit is te erg”, vatte een Amerikaanse kijker het in 2004 in deze krant huilend samen, toen een verslaggever hem bij het verlaten van de bioscoop aanklampte. “Maar ik daag iedereen uit om na het zien niet te geloven.”

Een film die tegelijk een Goede Vrijdag-liturgie is, die zowel entertainment is als een middel om dichterbij God te komen. Zouden Gibson en Wallace dat succes kunnen herhalen?