De PKN doet mee aan de klimaatmars: wordt de kerk een politieke club?

De PKN steunt de klimaatmars op 10 maart van Milieudefensie, waarin stevige maatregelen worden gevraagd om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Anders dan bij het kerkasiel, doet nu ook de rooms-katholieke kerk mee.

Lees verder na de advertentie

“Wij zijn gevraagd om op onze eigen, kerkelijke wijze een bijdrage te leveren”, zegt René de Reuver, scriba van de PKN. “De mars begint en eindigt in de kerk. De dienst wordt georganiseerd door de Groene Kerkenbeweging. Hulpbisschop Hendriks verzorgt een deel en ik spreek de zegen uit. Dat is op zich niks uitzonderlijks, dat gebeurt bij elke dienst.”

De klimaatmars is op zondag. Is dat voor de kerk een probleem? “We leven niet meer in een christelijke samenleving. Of je het nou leuk vindt of niet, dit soort dingen gebeuren ook op zondag. En de mars begint en eindigt in een kerk. Dat is wel heel mooi op zondag.”

Loopt u mee met de mars? “Ja, dat denk ik wel, het is logisch om het stuk tussen de diensten ook mee te doen. Ik was ook wel geraakt door de scholieren die protesteerden voor het klimaat. Samen kunnen we een statement maken.”

Is dat ook een politiek statement? “Natuurlijk heeft dit met politiek te maken, het is evident dat dit politieke implicaties heeft. Maar die zijn aan de politiek. Wij doen dit vanuit een verantwoordelijkheid vanuit de Bijbel. Als christenen doen wij gezamenlijk een appèl voor rentmeesterschap, om de schepping te bewerken en te bewaren. Ik las bij Calvijn dat wij zo met de aarde moeten omgaan dat wij die op zijn minst hetzelfde, of liefst nog beter nalaten dan dat we die ontvangen hebben. Dit is door en door protestants, en ook de katholieke traditie zegt dit.”

Maar met de steun aan de klimaatmars kiest de kerk toch ook politiek positie? Er zijn politieke partijen die de problemen ontkennen of die klimaatbeleid een linkse hobby vinden waarbij mensen zelfs hun gehaktbal wordt afgepakt omdat vlees zo slecht is voor het milieu. “Ja, je hoort wel verschillende geluiden, maar het dominante geluid is toch wel dat er echt iets aan de hand is. Ik vind het jammer dat alles op één hoop gegooid wordt. Eet gewoon je gehaktbal, maar denk ondertussen wel na hoeveel vlees je eet, of hoeveel je reist. Dat betrek ik ook op mezelf. Het is jammer dat zo’n thema zo polariserend aan de orde komt. Hou op met mensen tegen elkaar op te zetten, maar zoek naar wat inspireert. Dit zijn geen linkse of rechtse vragen, maar algemene kwesties. Hier gaat het om de schepping, bij het kerkasiel om humaniteit.”

Na het kerkasiel en het kinderpardon, beweegt de PKN zich alweer op maatschappelijk terrein. Is dat een bewuste keus? “De drie dingen volgen elkaar snel op, daardoor valt het extra op. Wij bekommeren ons altijd al om de schepping. En we willen kerk zijn in de samenleving, dat hebben we zeven jaar geleden nog eens expliciet uitgesproken. Daar wordt ons ook naar gevraagd, door politici, bestuurders, banken, bedrijven. In onze seculiere tijd ontbreekt het aan grote ideologieën en verhalen. Zij zeggen: waar staan jullie, laat van je horen, jullie hebben oriënterend vermogen. We spreken niet vanuit een machtspositie, maar vanuit onze roeping. We zeggen niet hoe het moet, maar we kunnen wel vrijelijk zeggen dat wat ons drijft. Ik geloof dat deze tijd daar om vraagt.”

Lees ook:

Zonnepanelen en fairtradekoffie, maar wél gewoon het vliegtuig in Duurzaamheid is voor te veel christenen nog ‘iets leuks voor erbij’, vindt Koos van Noppen. Hij schreef een pamflet dat gelovigen oproept om hun leven te beteren.

Lees ook: