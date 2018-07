De pelgrimage: te voet en alleen de stilte ervaren, met God in de buurt

Wie denkt dat Nederlandse jongeren op reis alleen nog maar rondtrekken in Azië, of feestvieren in een Spaanse badplaats, komt bedrogen uit. Steeds meer jongeren ontdekken de waarde van de pelgrimage, het eeuwenoude ritueel van een lange voettocht naar een heilige plaats.

Het Spaanse Santiago de Compostela blijft verreweg de populairste bestemming: afgelopen jaar trokken 300.000 pelgrims naar de tombe van Jacobus, meer dan twee keer zo veel als tien jaar geleden. Bijna vierhonderd van hen waren jongeren uit Nederland.

Suzanne van der Beek, universitair docent aan de Universiteit van Tilburg, deed jarenlang onderzoek naar moderne vormen van pelgrimage. Ze presenteerde eind vorige maand haar proefschrift over pelgrims die de ‘Camino’ lopen, de weg naar Santiago.

Het zijn levensvragen waarop pelgrims het antwoord tijdens hun tocht hopen te vinden. “Het gaat om de vraag: hoe nu verder? Bij oudere pelgrims dringt dit zich vaak op naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis, zoals een scheiding, een sterfgeval of het begin van het pensioen; bij jongeren vaak voor of na hun studietijd, wanneer ze op een kruispunt in hun leven staan.”

Dat was vroeger heel anders. “Traditioneel religieuze vragen als: Wie is God? Wat is waarheid?, kom je tegenwoordig niet veel meer tegen. Nu gaat het steeds vaker over het eigen leven: Wie ben ik? Wat betekent mijn leven? Hoe voel ik mij verbonden met de rest van de wereld?”

Santiago mag dan het populairst zijn, Rome is in opkomst. In 2016 liepen of fietsten naar schatting 40.000 mensen de Via Francigena, de eeuwenoude route die loopt van het Britse Canterbury naar de Eeuwige Stad. Volgend jaar verschijnt een Engelstalige routegids voor de eerste helft van de tocht, om te voldoen aan de groeiende vraag van aspirant-pelgrims.

Ze is net weer terug uit Spanje. Leonie van Staveren (33) liep in 2011 de weg naar Santiago de Compostela. Het beviel haar zo goed dat ze besloot om vrijwilliger te worden.

“Ik liep in het voorjaar van 2011 de Via de la Plata, een 950 kilometer lange route naar Santiago. Ik was destijds 26 jaar en had net mijn bachelor theologie afgerond en vond mezelf nogal onvolwassen: daar wilde ik een streep onder zetten. Maar wat zou ik met de rest van mijn leven gaan doen? Ik wist niet zeker of ik de kansel op wilde of niet.

“De pelgrimstocht naar Santiago vond ik een mooie, oude traditie waar ik graag in wilde stappen. Het paste bij mijn behoefte aan een uitdaging op persoonlijk vlak. Het fysieke aspect was daarbij niet zo belangrijk: hoewel het natuurlijk wel helpt als je de innerlijke kracht hebt om fysieke uitdagingen te overwinnen. Het geeft heel veel kracht als je merkt dat je ook dan nog door kunt gaan.

Ik had het gevoel dat God heel dichtbij was Leonie van Staveren

“Religie speelde voor mij een serieuze rol. Het was niet het idee dat ik God een groot plezier zou doen, maar een tocht als deze biedt de ideale omstandigheden om met je eigen spiritualiteit aan de slag te gaan. Ik ben iemand die altijd twijfelend gelooft, maar tijdens de tocht heb ik op sommige momenten Gods aanwezigheid gevoeld.

“Eén zo’n moment was bij het Cruz de Ferro, vlakbij Astorga. Daar ligt een berg van stenen bij een groot ijzeren kruis. Mensen leggen stenen bij het kruis: die steen staat voor in het verleden gedane zonden of zorgen waarmee hij of zij al een tijd rondloopt. Bovenop die berg heb ik het gevoel gehad dat er een last van mijn schouders viel. Ik voelde me zo licht en omarmd. Toen had ik het gevoel dat God heel dichtbij was.

“Na het Cruz de Ferro dacht ik dat Santiago me niet meer kon brengen dan dat. Ik wilde alleen ook nog niet naar huis, dus ben ik als vrijwilliger gaan werken langs de route. De dankbaarheid die ik voor de vrijwilligers had opgebouwd, wilde ik graag teruggeven.”