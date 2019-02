De paus wil in Abu Dhabi geschiedenis schrijven

Het predicaat ‘uniek’ wordt te pas en te onpas gebruikt als het om paus Franciscus gaat. Maar zijn reis morgen naar de Verenigde Arabische Emiraten verdient het. Nog nooit bezocht een paus het Arabisch Schiereiland, waar de islam ooit het levenslicht zag. Johannes Paulus II, de globetrotter onder de bisschoppen van Rome, bezocht in zijn lange pontificaat maar liefst 129 landen, maar kwam nooit zover als Franciscus.

Het bezoek van de paus volgt op een uitnodiging van de kroonprins van het emiraat Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, en de rooms-katholieke kerk ter plaatse . Franciscus woont in Abu Dhabi onder meer een interreligieus evenement bij dat plaatsvindt in het kader van de Wereld Interreligieuze Harmonie Week, een initiatief van de Verenigde Naties bedoeld om de tolerantie tussen verschillende religies te bevorderen.

Hoogtepunt is een mis op dinsdag in het Zayed Sports City Stadium in de stad Abu Dhabi. Daar worden 175.000 gelovigen verwacht. De staatstelevisie van de Verenigde Arabische Emiraten zal de mis in haar geheel registeren en ook de rest van het bezoek uitgebreid coveren.

De Verenigde Arabische Emiraten zien zichzelf als een van de meest tolerante landen in het Midden-Oosten als het om andere religies dan de islam gaat. Sinds 1965 mogen er kerken gebouwd worden en de regering heeft daar in verleden ook land voor ter beschikking gesteld. De 1 miljoen katholieken – voornamelijk immigranten uit India en de Filippijnen – kunnen hun geloof in relatieve vrijheid uitoefenen.

Tolerantiegrenzen

Er zijn wel grenzen aan de religieuze tolerantie in de Verenigde Arabische Emiraten. De islam is staatsgodsdienst, dat is in de grondwet vastgelegd. Op websites van de overheid kun je vinden hoe je je online kunt bekeren tot de islam. Voor een moslim is het echter illegaal om over te stappen naar een ander geloof.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de paus dit heikele punt zal aansnijden tijdens zijn bezoek. In een videoboodschap aan de bewoners van de Verenigde Arabische Emiraten bedankte hij eerder deze week de machthebbers voor hun ‘royale gastvrijheid en warme welkom’.

Verder zei Franciscus ernaar uit te zien ‘een nieuwe bladzijde te schrijven in de interreligieuze geschiedenis, waarbij we opnieuw onderstrepen dat we ondanks alle verschillen elkaars broeders en zusters zijn’. De interreligieuze dialoog is een speerpunt in het pontificaat van deze paus en hij past daar zijn reisprogramma op aan.

Eind maart gaat hij naar Marokko, nog zo’n land waar de islam staatsgodsdienst is.