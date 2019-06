De oudste kloostergemeenschap van Nederland opent zijn digitale archief nu voor iedereen

Voor de gelegenheid heeft Jan Sanders de stichtingsoorkonde van de Abdij van Berne van achter de brandvrije deuren tevoorschijn gehaald. Voorzichtig haalt hij zijn vingers over het kwetsbare document uit 1134. Hier en daar zit er een gat in het perkament, niet gek na bijna negen eeuwen, maar met de nodige kennis en concentratie valt de tekst nog te ontrafelen. Zijn ogen glinsteren. “Het is heel bijzonder dat een akte uit die tijd nog bewaard is gebleven”, zegt de archivaris van de abdij.

Zonde dat zoiets historisch normaal gesproken achter slot en grendel ligt, vindt Denis Hendrickx. De abt van de abdij mag dan zeventig zijn, voor de vooruitgang sluit hij zijn ogen geenszins.

Geschiedenis delen

De abdij had al een facebookpagina. Toen de kans zich voordeed om het archief te digitaliseren, reageerde Hendrickx meteen positief. “Wij willen de openheid opzoeken, onze geschiedenis delen. De afgelopen jaren hebben we duizenden foto’s en documenten omgezet. Bij het maken van de onderschriften leverde dat boeiende gesprekken op tussen medebroeders en uitgetredenen over wie er op de foto’s stonden.”

Er zal best wat verloren zijn gegaan, maar bij elke vlucht is het gelukt om het archief nagenoeg veilig te stellen Jan Sanders, archivaris

De Abdij van Berne (sinds 1857 gevestigd in Heeswijk-Dinther, maar in 1134 gesticht in het huidige Bern nabij Heusden) is de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Dat het uitgebreide archief van het norbertijnenconvent nog bestaat, is een wonder op zich. Diverse keren heeft de abdij onder dwang moeten verhuizen. Sanders: “Ze heeft zich altijd moeten voegen naar de geest van de tijd. Godsdienstoorlogen maken een belangrijk onderdeel uit van de geschiedenis. Er zal best wat verloren zijn gegaan, maar bij elke vlucht is het gelukt om het archief nagenoeg veilig te stellen. De Duitsers hebben dit klooster ook geconfisqueerd. Maar de geschiedschrijving is behouden.”

De digitalisering zorgt ervoor dat de geschiedenis voor iedereen toegankelijk wordt. Dat is belangrijk, zegt Sanders. “Veel is petite histoire, maar er zitten ook veel belangrijke zaken tussen. Een collegedictaat van de arts Herman Boerhaave bijvoorbeeld, dat verwacht je hier niet. Voor theologen en historici is dit archief een parel die anders verborgen was gebleven. Binnen de gemeenschap is niemand die het nog kan beheren. Bovendien ligt de prioriteit hier bij het interesseren van nieuwe mensen voor het kloosterleven.”