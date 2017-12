De niet zo gezellige kerstspecial van De Roomse Loper

De nieuwe aflevering van De Roomse Loper is de allereerste kerstspecial van deze podcast. Toch is de stemming niet echt gezellig. Stijn Fens en Christian van der Heijden praten de luisteraars onder meer bij over de onlangs overleden kardinaal Bernard Law, de omstreden ex-aartsbisschop van Boston, die vele misbruikgevallen in zijn bisdom in de doofpot stopte. Ondanks protesten van slachtoffergroepen werd Law begraven in de Santa Maria Maggiore in Rome, de basiliek waar zich volgens de overlevering de Kribbe van Bethlehem bevindt.

Verder aandacht voor de wederom pittige kersttoespraak van paus Franciscus tot de Romeinse Curie. En tot slot: hoe paus Paulus VI vanuit de hemel een moeder met een losgeraakte placenta een gezonde baby schonk.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering.

Op onze pagina op SoundCloud kunt u zich abonneren op De Roomse Loper. Ook is er de app te downloaden om de podcast direct uw telefoon te beluisteren. De podcast staat ook op iTunes. Volg De Roomse Loper ook op Twitter.

