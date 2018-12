De Moslim Lifestyle Expo is júist rond de Kerst gepland

Voorovergebogen over een zoveelste meisjeshand zit de 32-jarige Nafisha Makdoembaks aan haar henna-kraampje. De bedrijvigheid op de Moslim Lifestyle Expo in de beurshal vlakbij Haarlem gaat langs haar heen. In donker fluweel gehulde jongemannen die trommelend langslopen, en islamitische liederen zingen, kunnen haar ook niet afleiden. "Nee", zegt Makdoembaks, terwijl ze met vaste hand een sierlijk patroon tekent, "dit is iets meditatiefs voor me, vandaar."

Het populairste snufje? Een digitaal gebedssnoer waarbij je steeds een knopje indrukt in plaats van een kraal telt

De Moslim Lifestyle Expo is bewust rond de kerstdagen georganiseerd, zegt organisator Ahmed Bouzia. "We weten: mensen hebben langer weekend, en de meesten vieren geen Kerst. Nu is er toch iets te doen." Op het programma staan lezingen over maatschappelijke discussies en kwesties in het islamitisch dagelijks leven. Er zijn kraampjes van hoofddoekwinkels, een islamitische bank, een dito zorgverzekeraar. "Maar bezoekers komen ook gewoon voor een dagje uit, of om te shoppen", zegt Bouzia. "Daarom heet het niet 'de islam-beurs'. We wilden het niet zo zwaar maken, en recht doen aan de diverse gemeenschap in Nederland."

Niet halal Voor henna-artiest Makdoembaks, die haar blauw-roze oogschaduw heeft afgestemd op haar hoofddoek, gaat de diversiteit iets te ver. Twee kraampjes verder staat een concurrent. Maar hun product is 'niet halal', zegt de Rotterdamse. "Zij gebruiken een schadelijk product voor de huid - terwijl je als moslim een ander helemaal geen pijn mag doen. Dat kan dus niet op deze beurs. Ik heb dat tegen de organisatie gezegd, ze zouden ernaar gaan kijken." Bij een stand met lipfillers en een schedelbehandeling om kaalheid te verbloemen krijgen ze ook steeds die vraag of hun product wel halal, wel toegestaan is, zegt medewerkster Suzanna Selhorst (27). "Natuurlijk wel, zeggen we dan." Het barst op de beurs van de islamitische snuisterijen: zegelringen met de naam van Allah, fluwelen gebedskleden, stichtelijke kinderspellen. Het populairste snufje? Een digitaal gebedssnoer waarbij je steeds een knopje indrukt in plaats van een kraal telt. Even verderop prijst een begrafenisondernemer een pakket aan met benodigdheden voor de rituele wassing - het is in de aanbieding, 'van 100 euro nu voor 85 euro'. De Haagse ondernemer Mohamed Azem Soebrati (47) haalt een parfumflesje uit het pakket en draait het open. "Om de lichaamsgeur te onderdrukken." Ook bijgesloten is een witte lijkwade - bij het vrouwenpakket zit er een iets grotere variant dan in het mannenpakket, legt hij uit. "De vrouw heeft iets meer kleding nodig." Lachend: "In dit leven, maar ook na dit leven."

Wenskaarten Op de achtergrond klinkt de stem van een islamitische prediker die zijn boeken aanprijst. Raila Fariël Fatehmahomed (27) uit Den Haag probeert er bovenuit te komen. Ze toont haar zelfgemaakte wenskaarten. In gouden letters staan er wensen op als 'Fijne Ramadan' en vertaalde Koranverzen als 'Surely, Allah is with those who are patient'. Vandaag stalt Raila haar collectie voor het eerst uit. Haar zaak komt voort uit een persoonlijke zoektocht, zegt ze. "Ik heb een zware periode achter de rug, waarin ik veel kracht heb geput uit de Koran." Met betraande ogen vertelt ze hoe overdonderd ze is door de belangstelling. Voor veel bezoekers is het iets nieuws, zegt ze. "Ze zijn geroerd, en dat raakt mij dan weer. Maar ik wil niet huilen, dat heb ik vandaag namelijk al drie keer gedaan."

