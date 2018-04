De mens in zijn mengeling van duisternis en schoonheid, zijn verhaal verdient herwaardering

De grote boosdoener is het neoliberalisme, meent de schrijver en activist, dat niet alleen de samenleving maar ook onze geestelijke gesteldheid ontwricht: "Het gemeenschappelijke doel is ingestort, en daarmee ook ons gevoel van eigenwaarde."

Lees verder na de advertentie

Monbiot weet waarover hij spreekt, hij heeft de verschraling en versplintering van de eens zo vanzelfsprekende verbondenheid van mens, wereld en natuur aan den lijve ondervonden. Terwijl hij, voor het oog van de draaiende camera, met liefdevolle, geduldige precisie de kale bomen in zijn tuin snoeide, vertelde hij zondag in 'Tegenlicht' met passie en gloed over het nieuwe verhaal dat hem voor ogen staat.

Een verhaal waarin we moeten leren hoe we een andere samenleving opbouwen die niet uitgaat van competitie en zucht naar gewin maar die geworteld is in gemeenschapsgevoel. Dit nieuwe verhaal noemt hij - niet geheel verrassend - het verhaal van de saamhorigheid.

Is de werkelijke, tijdloze kracht van een goed verhaal niet juist dat het perspectief altijd begint en uitkomt bij het individu?

Onverhulde grimmigheid Ik krijg het er eerlijk gezegd wat benauwd van. Misschien komt het door die typische mix van idealisme en cynisme, die weliswaar niet aan het begeesterde gezicht en de liefdevolle handgebaren van Monbiot af te lezen is, maar die zich dan toch plotseling, in heel zijn onverhulde grimmigheid, weerspiegelt in zijn overtuiging dat het 'de grote opdracht is te ontsnappen uit een cultuur die ons naar de ondergang leidt'. Een nieuw verhaal van saamhorigheid, ik kan er niet zoveel mee. Wel geloof ik in de kracht van verhalen. Goede literatuur laat ons blikken in de diepste ervaringen van een mens, in zijn innerlijke kant, zijn waarden, angsten en verlangens, zijn momenten van tragische verlorenheid en onvermoede grootsheid. En dit is misschien wel waar ik bij Monbiots visioen nog het meeste tegenaan loop. Hij legt het heil van zijn verhaal in een alles funderende gemeenschappelijkheid, maar is de werkelijke, tijdloze kracht van een goed verhaal niet juist dat het perspectief altijd begint en uitkomt bij het individu?