De man hoeft niet sterk te zijn op Happinez-festival

De vrouw aan de deur is onverbiddelijk. “Dit onderdeel is alleen voor mannen”, zegt ze bij de ingang van het gebouw waar de workshop ‘Doorbreek de Man Code’ op het punt van beginnen staat. De wegen van Sjoerd Overboom (39) en zijn vrouw scheiden zich noodgedwongen. Overboom vindt het wel lekker dat er alleen mannen meedoen aan deze workshop tijdens het Happinez-festival op een industrieterrein bij Zaandam. “Met mannen onder elkaar kun je je vrijer uiten”, zegt hij.

Binnen behandelen de mannen met woorden en met oefeningen vragen als ‘Welk beeld heb ik van man-zijn? Wat voor man wil ik zelf zijn?’ De workshop wordt gegeven door Rob van Drunen en Jeroen Biegstraaten, die met hun organisatie ‘Mannenkracht’ mannen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. “Wij moeten onszelf en onze mannelijkheid onder de loep nemen”, zegt Van Drunen. Het stereotype beeld van de dominante en zelfverzekerde man die geen emoties uit en zeker niet huilt, zorgt er volgens hem voor dat mannen moeite hebben om over hun binnenwereld te praten. “Het is tijd voor de man om te emanciperen, zich te bevrijden van dit script”, zegt Van Drunen.

Op het Happinez- festival worden – voor het grootste deel genderneutrale – lezingen en workshops gehouden over spiritualiteit, filosofie en religie. “Mannen vinden die onderwerpen ook interessant”, zegt Happinez-hoofdredacteur Eveline Helmink. Ze ziet elk jaar meer mannen naar het festival komen. Omdat, zegt zij, meditatie en yoga steeds populairder worden, komen ook mannen daar meer mee in aanraking.

Maar niet alle mannen zijn overtuigd. Daphne Brouwer (40) heeft haar vriend wel gevraagd, maar hij wilde niet mee. “Hij denkt dat het zweverig is”, zegt ze. Anderzijds ziet Helmink van Happinez dat mannen niet langer vooral met hun vrouw of zus meekomen, maar ook zelfstandig naar het festival gaan.

Zweverig

Een van hen is de Vlaamse stadsgids Luc Geerits (60). “Ik had wel verwacht dat er meer mannen zouden zijn”, zegt hij. Dat het festival door sommigen zweverig wordt genoemd, raakt Geerits niet. “Mensen die spiritualiteit niet begrijpen, vinden dingen al snel zweverig”, zegt hij.

De zon breekt door, mensen doen hun jassen uit en eten brownies van kleine papieren bordjes. In een grote plastic tent die vol hangt met planten, vouwen mensen hun plattegrondjes uit en bekijken het programma. Op de achtergrond klinkt rustige muziek.

De 52-jarige Gamy Meije, teamleider in een ziekenhuis, is met zijn vrouw en dochter gekomen. Hij is blij met het aparte onderdeel voor mannen. “Ik herken het beeld wel, dat de man altijd sterk moet zijn, maar ik heb het zelf allang losgelaten”, zegt hij. Hij denkt dat het komt omdat in zijn gezin altijd veel ruimte was voor spiritualiteit en religie. “Volgens mij ben ik zweveriger dan mijn vrouw en dochter”, zegt hij lachend. “Ik vind het geestelijk leven heel belangrijk, het maakt je voller als mens.”