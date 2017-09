De liberale Tunesische huwelijkswet had wel op de voorpagina mogen staan

Toch zijn de reacties op de nieuwe, liberale huwelijkswet in Tunesië, hoewel een spectaculaire gunstige wending, onderkoeld gebleven. Volgens journalistieke maatstaven hadden kranten er best mee kunnen openen. Dat ze dat niet deden is ook wel weer begrijpelijk. Het vergt enige psychologische omschakeling als je juichtonen wilt aanheffen over een regio van gifbombardementen, sektarische oorlogen, tirannieke dictatuur, corruptie, doodvonnissen wegens 'godslastering', cultuurvernietiging, stenigingen, onthoofdingen en massamoorden.

Waarom is die Tunesische wet dan toch zo belangrijk? Niet eens in de eerste plaats vanwege rechten voor vrouwen. Die nemen wel toe. Tot nu toe mochten moslimvrouwen niet hun hart volgen wanneer ze hielden van een niet-islamitische man. Voortaan mogen ze dat, althans volgens de wet, wel. Nou kun je daartegen inbrengen dat ook voor 1973 Tunesische vrouwen vrij waren om te trouwen met wie ze wilden, ongeacht geloof. De nieuwe wet zou daarom alleen maar het herstel zijn van een oude situatie. Onvoldoende om trots de trompetten te laten schallen.

Verlichte dictatuur

Maar er zijn verschillen, die haarscherp het belang van de nieuwe wet duidelijk maken. Ze zitten hem in de manier waarop die tot stand is gekomen. De oude, liberale wet van voor 1973 was een idee van de eerste president van het in 1956 onafhankelijk geworden Tunesie, Habib Bourguiba. Bourguiba leidde het verzet tegen de Franse kolonisatoren, maar aanbad de Franse cultuur en literatuur. Dat gold niet voor de Tunesische massa, toen vaak nog analfabeet. De liberale wetgeving was van bovenaf opgelegd, door een verlichte dictatuur. De onderliggende filosofie was geïmporteerd uit Europa.

Liberalisme kwam vervolgens in een kwade reuk te staan: mensen associeerden het met de voormalige Franse kolonisator en met de latere dictatoriale onderdrukking. Tegendruk van islamitische zijde dwong het regime tot buigingen voor de sharia, waaronder de wijziging van de familiewet in 1973. Het is een patroon van compromissen dat je ook bij andere dictaturen in moslimlanden ziet. Nu eens doet de dictator een concessie aan religieuze drijvers, dan weer aan liberalen. En aan beide groepen deelt hij op gezette tijden tikken op de neus uit. Het is een nauw luisterend evenwichtsspel, een specialiteit van deze tirannen.