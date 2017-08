De laffe moefti ziet zelden problemen

Gehoorzaam als een lakei legt deze geestelijke de sharia uit op een manier die de president behaagt. En nu is het uitgerekend deze grijze muis gelukt zijn diep verdeelde vaderland te verenigen. Tegen hemzelf wel te verstaan en via hem ook tegen de president.

De storm brak los toen hij betoogde dat een gelovige de religieuze armenbelasting, de zakaat, ook aan leger of politie mag schenken. Tanks in plaats van voedselpakketten dus, want het leger heeft het zwaar in de strijd tegen terreur. Egypte reageerde razend, in de overtuiging dat het niet een idee van de moefti zelf was, maar van de president, generaal Abd Al-Fattah Al-Sisi. De teneur van de reacties: kan die laffe moefti echt nooit, al was het maar één keer, het staatshoofd trotseren?

Godsdienstige goedkeuringsstempels

Een moefti geeft sharia-adviezen aan mensen, wanneer ze vrezen dat hun handelen in botsing zou kunnen komen met de islamitische religieuze wet. Ook de Egyptische regering heeft godsdienstige goedkeuringsstempels nodig, en die bestelt ze bij Shawqi. Hij hanteert de sharia zoals een priester, voor betere doelen, de wijwaterkwast. Besluiten van de overheid en ook soms bedenkelijke doodvonnissen besprenkelt en heiligt hij, niet met water maar met woorden van Mohammed.

Bij doodvonnissen bekijkt Shawqi of de rechtsgang volgens de sharia verliep. Zo niet dan kan hij de zaak tijdelijk tegenhouden. Shawqi ziet zelden problemen. Hij zette zijn handtekening onder het doodvonnis tegen de in de zomer van 2013 afgezette president Morsi. Als Morsi toen had gewonnen en de rechter niet hem maar Sisi had veroordeeld tot de strop dan had Shawqi hoogstwaarschijnlijk ook dat doodsoordeel zonder mopperen zijn zegen gegeven.

Hij komt niet op voor zeven jongeren die wachten op hun executie. Volgens Amnesty zijn hun bekentenissen afgedwongen middels zware folteringen en na verdwijningen. Drie families zagen hun vermiste zonen pas weer terug op de tv, als 'bekennende terroristen'. De sporen van foltering waren nog zichtbaar. Een beetje dom van de Patriottische Veiligheid, zoals de Egyptische politie heet, beter schminken voortaan.

Het onwrikbare geloof in de uiterste sanctie, de doodstraf, zit in het DNA van de Egyptische natie

Doodstraffen zal men over het algemeen de moefti niet het meest kwalijk nemen, want het onwrikbare geloof in de uiterste sanctie zit in het DNA van de Egyptische natie. Maar van de armen blijf je af. Volgens de algemene opvatting is de zakaat bestemd voor 'armen en nooddruftigen', zeker in Egypte waar de halve bevolking minder verdient dan een ontslagen kerkrat en waarin toch al een vorstelijk deel van het nationale inkomen opgaat aan defensie. De zakaat is een religieuze, vrijwillige belasting. De gevers kunnen zelf kijken wie hulp nodig heeft, ze mogen hun geld ook storten bij instanties die namens de gelovigen het armengeld uitdelen, dus als het aan de moefti ligt voortaan ook aan leger en politie.

Volgens critici is er in de hele islamitische geschiedenis nog nooit eerder iemand op het idee gekomen armengeld voor de krijgsmacht te bestemmen. De ramp is niet dat weinigen deze moefti nog serieus nemen, wel dat de officiële islam door mensen als hij keer op keer moreel failliet gaat en mensen in de armen van het extremisme duwt. Overigens moet het water de Egyptische overheid wel tot de lippen zijn gestegen nu de president, op voorspraak van zijn moefti, zich met een bedelnap bij de diaconie heeft gemeld.

