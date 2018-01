De kunst van het koken, in een wereld zonder Bocuse

Bocuse heeft de kok zijn sterrenstatus gegeven, merkte Kleis Jager in deze krant op. Vaag herinner ik mij nog hoe zijn naam in Nederland doordrong. Uitgesproken met het enigszins wantrouwende ontzag dat hoorde bij alles wat Frans was, de tafelgewoonten niet uitgezonderd. Uiensoep, slakken, kikkerbilletjes: menige Nederlander liepen daarbij de rillingen over de rug. Voor de zekerheid ging er op de campingvakantie een mud vaderlandse piepers mee, dat wilde althans een hardnekkige mythe.

Het waren dezelfde vakanties die daar ook weer een einde aan maakten. Zo onsmakelijk bleken die kikkerbilletjes niet te zijn. In het kielzog van de Franse keuken kwamen ook andere mediterrane gerechten op de Nederlandse borden terecht. Nog weer een paar decennia later bakte het land dat het een aard had en deden topkoks op de tv hun kunstjes voor.

Naarmate de gemiddelde thuiskok zijn repertoire uitbreidde, zochten de grootmeesters in het vak het in nóg hogere sferen.

Hebben wij dat allemaal aan Bocuse te danken? Misschien, maar dan wel op een dubbelzinnige manier. Naarmate de gemiddelde thuiskok zijn repertoire uitbreidde, zochten de grootmeesters in het vak het in nóg hogere sferen. Hun keukens werden laboratoria waarin het er 'moleculair' aan toe ging. Zij kookten niet meer, maar onderzochten eetbare materie en experimenteerden ermee. Wat zij op de borden brachten, zag er almaar minder uit als voedsel.

In ieder geval gold dat voor de meest avantgardistische onder hen. In de keuken ontrolde zich iets dat de kunsten in de twintigste eeuw al hadden voorgedaan. Ook in de schilderkunst, literatuur, muziek waren de meest vooruitstrevende vertegenwoordigers zich als researchers gaan beschouwen. Wat waren toon, kleur, lijn of taal eigenlijk? Dat waren de vragen die hen evenzeer hadden beziggehouden als experimentele koks zich nu gingen afvragen: wat bedoelen we eigenlijk met 'eten'?