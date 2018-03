De kerken laten van zich horen in verkiezingstijd

Kerk en politiek, een lastige combinatie? Integendeel! Een CDA-politicus uit IJsselmuiden verlangt juist van zijn kerk dat zij zich uitspreekt. "Ik zou het pijnlijk vinden als de dienst helemaal geen politieke elementen zou bevatten", zei hij op een bijeenkomst over de relatie tussen politiek en evangelie. De predikant mag van hem zelfs heel concreet zijn. "En als het me te gortig zou worden zou ik zeggen: Laten we daarover nog eens doorpraten bij de koffie."

Wanneer het deze Overijsselse politicus uit het overwegend christelijke IJsselmuiden precies 'te gortig' wordt, vermeldt het verslag op de website van de Raad van Kerken niet. Maar veilig kan worden aangenomen dat de CDA'er bezwaar zou maken als de dominee de gemeenteleden zou adviseren op een bepaalde partij te stemmen. Zelfs als de dominee het CDA aanbeval, zou hij dat vermoedelijk afkeuren: stemadviezen worden niet meer geaccepteerd, de gemiddelde dominee laat die allang achterwege. Maar grensverkeer tussen politiek en kerk is er volop.

Armoede en vluchtelingen

Kerken zijn van oudsher vooral actief op het terrein van armoede en vluchtelingen. Kerkleden zijn bovengemiddeld bezig met vrijwilligerswerk, ze runnen hele Voedselbanken, ze helpen asielzoekers bij de opvang en hun inburgering, ze proberen mensen uit de schulden te krijgen. Dit zijn ook bij uitstek terreinen waar de diaconieën de politiek raken. Door de decentralisatie zijn sinds 2015 meer taken in het sociale domein bij de gemeenten komen te liggen. "Vanuit diaconaal oogpunt zijn de raadsverkiezingen voor de kerken nog belangrijker geworden", zegt Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, een verband van achttien christelijke kerken en organisaties.

Het Knooppunt heeft een speciale handreiking opgesteld over hoe kerken de politiek kunnen beïnvloeden

Verkiezingstijd is de ideale tijd om in actie te komen, vinden de Raad van kerken en het Knooppunt Kerken en Armoede. Het Knooppunt heeft een speciale handreiking opgesteld over hoe kerken de politiek kunnen beïnvloeden. Debatten met plaatselijke politici liggen daarbij het meest voor de hand, en vanuit kerken zijn die overal georganiseerd: in IJsselmuiden, in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Zoetermeer, Heerenveen, Leersum. Soms, zoals in IJsselmuiden, gaan die over de relatie tussen politiek en evangelie. In Utrecht heeft de Protestantse diaconie een avond gehouden over 'wonen.' Morgenavond worden in Amsterdam lijsttrekkers gevraagd naar hun morele kompas.

Maar ook op die avond zal, net als op andere plekken, armoede een thema zijn. Dat komt immers nog veel voor, 'zeker als het gecombineerd wordt met schulden', zegt Hub Crijns, namens de katholieke kerk lid van de stuurgroep Knooppunt armoede en kerken. "Er is van alles te kort. De uitkering is te laag, of de vaste lasten voor wonen en zorg zijn te hoog." Kerken proberen de mensen tegemoet te komen. Crijns noemt de diaconie, de Voedselbank, noodfondsen en ruilwinkels. Maar vanuit die ervaringen in de praktijk, lopen ze ook tegen kwesties aan die alleen maar op te lossen zijn door de overheid. "We vragen gemeenten of ze het armoedebeleid niet kunnen opkrikken. Door de crisis is er veel afgebouwd, de situatie is er bepaald niet beter op geworden."