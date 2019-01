De kerk had de tijd in handen

Die klok hing vroeger in de gang van mijn ouderlijk huis. Het was een scheepsklok die glazen slaat, ieder half uur een slag erbij en na vier uur en acht slagen begon-ie weer opnieuw. Zo konden vroeger de zeelui ook in het donker in hun hutten horen wanneer het tijd was voor hun wacht. Als ik vroeger ’s nachts wakker lag en mij omsingeld voelde door de duisternis, was die klok mijn houvast.

Het zoeken naar de klok was een eenzaam karwei, maar dat was niet erg. Ik had de wereld van kranten en media met plezier even achter mij gelaten en mij hier opgesloten. Weg in eigen land. Weg van al die grote monden op Twitter en andere sociale media. Waar een mening zo langzamerhand als een vreugdevuurtoren op het Scheveningse strand is. Te hoog gebouwd, zonder rekening te houden met de omgeving. Met vonkenregens tot gevolg. Als je er wat van zegt, krijg je ‘er mag hier ook niks meer’ naar je hoofd.

Gulzige reus Ik moest nog heel wat dozen openmaken voordat ik de klok vond. Dozen vol vergeten boeken, foto’s en krantenknipsels. Af en toe reed ik naar de stort en kieperde ik mijn verleden in de oudpapierbak en keek er dan nog even naar. Een man in een oranje pak kwam aanlopen en drukte op een knop. Dan kwam er beweging in de bak. Als een gulzige reus at-ie het papier op, en daarmee ook mij een beetje. Pas na een dag vond ik de klok in een van de laatste dozen die ik openmaakte. Hij stond stil (twee minuten voor tien) en het geel messing van de kast was wat flets geworden, maar voor de rest leek hij in goede staat. Ik deed de doos weer dicht en reed naar huis. Als ik over een verkeersdrempel reed, hoorde ik ’m zachtjes bellen. Mijn moeder was toen pas zeventien en wist nog niet wat het leven haar brengen zou. Maar de kerk wel. Eenmaal thuis zette ik de doos voor mij neer en deed ’m opnieuw open. Er bleek nog veel meer in te zitten dan alleen die klok. Een bijbehorende barometer die er jarenlang trouw naast had gehangen. Verder wat bijbels en een boek in bruin leer dat ik eerst niet thuis kon brengen. Toen ik het opensloeg viel er een bidprentje uit. Voorop een vrome afbeelding van Jezus met een aantal kinderen, achterop, in een ouderwets handschrift geschreven: ‘Voor Lenie van Alex. Op haar 1e Heilige Communie, 14 mei 1939.’ Het was het missaal van mijn moeder, Alex was haar broer. Het misboek ‘bevattende alle missen van het kerkelijk jaar, alsmede de vespers van de zondagen en voornaamste feestdagen’, dateerde uit 1949. Mijn moeder was toen pas zeventien en wist nog niet wat het leven haar brengen zou. Maar de kerk wel. Die had de tijd toen nog in de hand. Als katholiek had je een eigen jaarindeling. De maand mei was voor Maria, de maand maart voor Jozef en het Heilig Hart van Jezus had de hele maand juni tot zijn beschikking. Maar niet alles lag vast. In het missaal stond ook een ­tabel van de ‘veranderlijke feestdagen’: feesten als Aswoensdag, ­Pasen, Pinksteren en de eerste zondag van de Advent. Mijn moeder zal er in gebladerd hebben en hebben gezien dat Pasen in 1953 op 5 april zou vallen en in 1966 op 10 april. Dat ze dan al haar vierde kind zou hebben en dat ik dat werd, wist mijn moeder in 1949 nog niet. Er was nog zoveel tijd.