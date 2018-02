De kerk als schatkamer van rites en tradities

Eerst sta je jezelf toe een religieus mens te zijn, wat heet: gelovig. Het duurt een tijd voordat zoiets indaalt, je dubt en weegt maar ondertussen zwelt het verlangen onomkeerbaar aan. Dan neem je een besluit, je gaat naar de kerk, en die kerkgang overdondert je iedere week weer, want ineens zie je allemaal mensen die je er op straat nooit zo uit zou pikken, maar die net zo vastbesloten zijn het mogelijke op te rekken voorbij hun eigen voorstelling van wat mogelijk is. Wij geloven dat iets waar kan zijn, ook als we het niet kunnen aanwijzen in de werkelijkheid, of zelfs maar helemaal kunnen bevatten.

Christelijke geschiedenis moet iedere generatie weer opnieuw worden uitgevonden

Maar met de geregelde kerkgang is ook een geloofsrichting gegeven; bij mij werd dat de rooms-katholieke. Daar zit van alles aan vast, van kerkelijke dogma’s tot een even kerkelijke hiërarchie, maar meestal bekreun je je daar niet iedere zondag om, en bovendien heb je tegen jezelf gezegd dat de rk-kerk al bijna twee millennia de bewaar- en schatkamer is van christelijke rites en tradities. Zonder kerk als institutie hou je een verzameling losse vlinders over, die op goed geluk en stuk voor stuk hun vleugels uitslaan. Dat is misschien geen nachtmerrie, maar het zou wel betekenen dat de christelijke geschiedenis iedere generatie weer opnieuw moet worden uitgevonden, alsof de doden enkel dood zijn. Nu staan wij op hun schouders in die kerk.

Dat is allemaal poëtisch gedacht, en dan lees ik het nieuwsbericht over kardinaal Eijk. Eijk vindt dat paus Franciscus (die ook mijn paus is) ‘een duidelijk standpunt moet innemen over de vraag of hertrouwde katholieken ter communie mogen gaan.’ Het gaat hier om een klein groepje katholieken, dat ‘burgerlijk’ is gescheiden, maar waarvan het eerste kerkelijke huwelijk niet is nietig verklaard door de kerk. Dat bestaat dus nog. Nu zegt het zevende gebod ‘Gij zult niet echtbreken’ en zo staat het ook in Exodus 20:14. Een echtscheiding is in de rooms-katholieke traditie (en ook in tal van orthodox-protestante denominaties) allerminst een regel en hooguit een zelden toegestane uitzondering.