De kanshebbers op de Socratesbeker vragen naar de mens

De titels die dit jaar kans maken, verschillen op het eerste gezicht hemelsbreed. Zo gaat ‘Willen sterven’ van Paul van Tongeren over euthanasie en vraagt Alicja Gescinska (‘Thuis in muziek’) zich af wat muziek met ons doet. Gerben Bakker en Gert Jan Geling (‘Over politieke correctheid’) gaan in op het huidige debatklimaat .

Er is bezorgdheid dat we onszelf alleen nog zien als homo economicus: als producent, consument, concurrent

Toch hebben vier van de titels iets gemeen: bezorgdheid dat we onszelf alleen nog zien als homo economicus: als producent, consument, concurrent. Het duidelijkst is dat af te lezen aan ‘Het goede leven en de vrije markt’ van Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardwijk. Het boek bekritiseert het volgens deze VU-filosofen te ver doorgeschoten marktdenken. Maar ook in ‘Het begin van de melancholie’ klinkt maatschappijkritiek door. Volgens genomineerde Ben Schomakers heeft deze tijd geen geduld met treurende mensen. Onwenselijk, want vertelt verdriet ons niet juist wat de mens is? Net als kwetsbaarheid (Paul van Tongeren) en muziek (Alicja Gescinska). Het menselijke, blijkt uit deze genomineerde boeken, gaat het economische te buiten.

De genomineerden:

