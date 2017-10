De jaren zeventig belden: ze willen hun theologie terug

Gerard Dekker (1932) was jarenlang godsdienstsocioloog van de gereformeerde gezindte aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn emeritaat in 1996 schreef hij vele boeken over de toekomst van geloof en kerk. Dekkers liefde voor de theoloog Dietrich Bonhoeffer schemert door in zijn recente werk. Let op: Er zijn twee Dekkers die graag over Bonhoeffer schrijver, de andere heet Wim.

Thematiek

'Kun je als modern mens eigenlijk nog wel geloven? Geloven in een God, een goddelijke werkelijkheid, die onze werkelijkheid te boven gaat?' Als godsdienstsocioloog heeft Dekker de afbraak van wat hij noemt de 'georganiseerde christelijke godsdienst' van zeer dichtbij meegemaakt en geboekstaafd. Intussen heeft hij er ook een krachtige mening over die hij aan de hand van Dietrich Bonhoeffer in dit boek ventileert.

Dekker is op zoek naar verlicht geloof. Daarmee bedoelt hij geloof dat de gedachtewereld van de Verlichting verwerkt heeft en dus 'modern' is. Tegelijk betekent verlicht voor hem ook 'van last en druk bevrijd'. In dit boek bespreekt hij vier veranderingen die de moderniteit gebracht heeft en waar het traditionele christendom zich toe heeft te verhouden: 1) mens en wereld zijn autonoom geworden ten opzichte van geloof en kerk; 2) een dualistisch wereldbeeld (natuur en bovennatuur) heeft plaats gemaakt voor een monistisch wereldbeeld zonder ruimte voor metafysica; 3) de opkomende evolutietheorie concurreerde met klassieke ideeën over de schepping; 4) de culturele verschuiving van theorie naar praxis zorgt ervoor dat geloven minder het karakter heeft van 'geloofsvoorstellingen voor waar houden' en meer 'een manier van leven' is geworden.

Gids in dit verhaal vormen citaten van Bonhoeffer, de theoloog die in 1945 door de nazi's werd vermoord. Met name in zijn brieven uit de gevangenis mijmerde hij hardop over een modern christendom dat voorbij het klassieke, met de burgerlijke cultuur en de metafysica verweven christendom, radicaal en 'God-loos' God wil dienen.