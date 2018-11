De islamitische exorcist: geesten verdrijven met hulp van Allah

Sinds de val van dictator Soeharto in 1998 maakt Indonesië een proces van democratisering door. Conservatieve moslims profiteren daarvan en veroveren steeds meer macht. Tot bezorgdheid van minderheden. Trouw spreekt in een vijfdelige serie met aanhangers van verschillende religies. Vandaag aflevering 3: de islamitische exorcist.

Ze zit net lekker te praten als haar echtgenoot Wahyudin de praktijkruimte binnenstormt, met een tengere jongeman in zijn kielzog. "Vind je het erg als we hier even een geesten-uitdrijving doen?" vraagt haar man.

De twee ploffen op de grond en Wahyudin begint koranversen te reciteren. De jongeman trilt wild, boert, maakt braakgeluiden. Hij zou bezeten zijn door maar liefst negen kwade geesten. "Ik beveel jullie: ga uit dit lichaam!", roept Wahyudin. De jongeman valt op de grond, maakt spastische bewegingen en begint gierend te gillen. Met een hand, gestoken in een zwarte handschoen, slaat Wahyudin hard op de rug van de man: "Ik herhaal: kwade geesten, verlaat dit lichaam!"

Na de geestenuitdrijving hervat Ummu Naura kalmpjes het gesprek. "Als dit een vrouwelijk patient was geweest, had ik de genezing gedaan", zegt ze. "Mijn man behandelt de mannen, ik de vrouwen."

Als de 22-jarige werkloze fabrieksarbeider geleidelijk tot rust komt, beveelt Wahyudin: "Zeg mij nu na: er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet!" De jongeman herhaalt de islamitische getuigenis en bedaart. Hij krijgt een bekertje gezegend water. "Deze jongen heeft met vrienden geëxperimenteerd met zwarte magie", legt Wahyudin uit. "Ze hebben geesten opgeroepen. Dan krijg je dit."

Voorouders

Ummu is een 46-jarige, schor pratende vrouw wiens gezicht schuil gaat achter een donkerblauwe nikab, de gezicht bedekkende sluier die slechts een minderheid van de vrouwen in Indonesië draagt. Zij en haar echtgenoot zijn islamitische genezers, die met ruqya, exorcisme, boze geesten uitdrijven. Daaraan is in Indonesië veel behoefte, want de islam rust hier op animistische, boeddhistische en hindoeïstische grondvesten en er is een levendig geloof in geesten. Zo worden met selamatans, rituele maaltijden, demonen verdreven uit nieuwe huizen of uit de buurt van pas geboren baby's.

En veel moslims hier bidden, als ze extra steun nodig hebben, bij de graven van voorouders en heiligen, of doen een beroep op een dukun, een wonderdokter.

Pilih Rewang, in haar gemeenschap bekend onder de naam Ummu Naura. © Rony Zakaria

"Bij vrouwen begint de problemen vaak gewoon thuis", zegt Ummu. "Ze maken zich ernstig zorgen over iets en verliezen Allah uit het oog. Een boze geest dringt dan hun lichaam binnen."

Ummu zit op de grond in haar praktijkruimte naast haar huis in de stad Bekasi, ten oosten van de hoofdstad Jakarta. Er staan een bed, een ventilator en een houten tafeltje met daarop een verzameling flesjes en doosjes. Door de deuropening is te zien dat op een bankje op de veranda patiënten zitten te wachten. "Wij roepen hier zelf geen geesten op", vertelt Ummu. "Dat zou zondig en gevaarlijk zijn. Wij vragen alleen de hulp van Allah om de geesten te verdrijven."