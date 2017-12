De islamitische comedian Sakdiya Maruf laat je lachen en huilen om de islam

Lachen en huilen, beide emoties roepen ook berichten uit haar geboorteland op. Vooral op de lachspieren werkte de campagne tegen de Kerstman. Islamitische activisten ondervroegen mensen, die onder de tropenzon waren uitgedost als het wintermannetje van de sneeuw, de arreslee en de rendieren over hun religie. Want er treden ook weleens moslims op als Kerstman en dat is een vermaning waard.

Er spelen ook ernstiger zaken. Zoals de affaire rondom de oud-gouverneur van Jakarta, die twee jaar cel kreeg omdat hij in zijn verkiezingscampagne uit de Koran had geciteerd. Een christen mag dat niet doen, oordeelde de rechter. En dan zijn er de lijfstraffen in de deelstaat Atjeh.

'Mijn vriendinnen waren rijk en mooi, ik geen van beide. Daarom stuurden ze mij naar school.' Sakdiya Maruf

Tegengeluid De Indonesische islam staat van oudsher bekend als tolerant maar verspreidt momenteel geregeld een radicale schroeilucht. Sakdiya Maruf laat een tegengeluid horen. De tv vroeg haar om haar optredens minder politiek te kleuren, maar dat vertikt ze. Op het eiland Bali, doelwit van terreur vanwege hindoeïsme en toerisme, ried ze jihadstrijders aan voortaan geen vuurwapens meer te gebruiken. Te Amerikaans oordeelde ze, en daarom slecht voor hun imago en hun 'merk'. Haar alternatief: scherpe bamboestokken, daarmee bevorder je duurzaam 'ecoterrorisme'. Sakdiya Maruf werd geboren in Pekalongan in centraal Java. Ze groeide op in een Arabisch milieu. De islam bereikte Indonesië ooit via Arabische handelaars. De clan van Sakdiya zou afkomstig zijn uit de Hadramawt, het zuiden van het Arabische schiereiland, ongeveer het grondgebied van de staten Jemen en Oman. Uit diezelfde regio komt ook de clan van de sultan van Brunei, een oliestaatje noordelijk van Indonesië, die kerstvieringen in zijn land verbood op straffe van vijf jaar cel. Tekst loopt door onder de video van een optreden dat Sakdiya gaf op een TEDx-conferentie.