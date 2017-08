De ‘haatimam’ preekt nu in een boekwinkel

Jakob Orlos (17) wist wel dat de ruimte onder het huis van zijn ouders een moskee is. “Ik hoorde gezang en gebeden. Vaak kon ik ’s avonds niet slapen van die herrie.” Een boekenwinkel, zoals in een tikje scheve plakletters op de ramen staat, was stichting Qanitoen zeker niet, zegt de Poolse jongen. “Er kwam nooit iemand met boeken naar buiten.”

Den Haag wil koste wat kost voorkomen dat Jneid weer voet aan de grond krijgt in de stad

Wie door de brievenbus naar binnen kijkt, ziet geen boekenkasten. De met vloerbedekking beklede ruimte is op één tafeltje na kaal. Daarop liggen een paar boeken en een folder met ‘Islam’. Hier was imam Fawaz Jneid eind juni, tijdens het Suikerfeest, opnieuw begonnen te preken. Het aantal bezoekers liep snel op, tot zo’n 250 de afgelopen weken.

Waar Fawaz is, daar zijn problemen, zo typeerde de voormalige Haagse VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer de prediker ooit. Jneid wenste Theo van Gogh een dodelijke ziekte toe en smeekte Allah ‘de vijanden van de islam te vernietigen’. De Syrische imam preekte jarenlang in de As-Soennahmoskee in de Haagse Schilderswijk, tot die hem in 2012 ontsloeg. Twee jaar later werd Jneid veroordeeld voor het sluiten van shariahuwelijken.

Den Haag wil koste wat kost voorkomen dat Jneid weer voet aan de grond krijgt in de stad. Zeker in Transvaal, een zwakke wijk die nog altijd kampt met radicalisering. Minister Blok legde Jneid dinsdag een gebiedsverbod op voor Transvaal en de Schilderswijk.

Jneid gaat die beslissing voor de rechter aanvechten. Het verbod bewijst voor hem ‘het probleem’ dat de politiek met de islam heeft. “Ze maken mij monddood, zodat andere imams bang worden en ook zij zullen zwijgen.” Zoon Ammar, die beter Nederlands spreekt dan zijn vader, vult aan: “Hij vindt het een belediging voor alle moslims.”

Imam Sjeik Fawaz Jneid spreekt in de As Soennah-moskee in Den Haag de gelovigen toe. Archieffoto uit 2008. © ANP

Bedrijf Maandag loopt een ultimatum van de gemeente af. Volgens Den Haag laat de erfpachtakte alleen bedrijfsmatig gebruik van het pand toe. Wordt de ruimte voor maandag anders gebruikt, dan stapt de gemeente naar de rechter. Volgens Ammar Jneid is het pand wel degelijk ook een boekenwinkel. Daar mogen echter nevenactiviteiten worden georganiseerd, zoals dagelijkse gebeden. Het gebrek aan boeken wijt Jneid aan de leveranciers. “Bestelde boeken heb je niet in één of twee dagen binnen.” Meershoek ziet al jaren veel moslims in de straat: ook de vorige huurder gebruikte de bedrijfsruimte als moskee Ammar Jneid sluit niet uit dat ook vrijdag gepreekt zal worden. Alleen niet door zijn vader, die zich tot het kort geding aan zijn gebiedsverbod houdt. Bewoners in de Cilliersstraat zijn ongerust, sinds kort hangt er een politiecamera. Die kijkt zo de woonkamer van garagehouder Puck Meershoek in. Meershoek wijst de denkbeelden van Jneid af, vertelt hij terwijl hij een uitlaat doormidden zaagt. Toch zouden ze binnenkort nader kennismaken. “Ik probeer met alle buren goede relaties te hebben.” Meershoek ziet al jaren veel moslims in de straat: ook de vorige huurder gebruikte de bedrijfsruimte als moskee. “Ik ben niet bang dat jongens met mitrailleurs en bommen die moskee uitkomen. Wel voor weer slechte publiciteit over de wijk en dat hier morgen allemaal extreemrechtse jongens voor de deur staan.” Ammar Jneid bestrijdt dat zijn vader een intolerante boodschap verspreidt, zoals het ministerie stelt. “Dat is niet gebaseerd op de recente preken, maar op Facebook. En ze halen oude uitspraken over Van Gogh en Ayaan Hirsi Ali erbij.” Zijn vader staat nog steeds achter die uitspraken, zegt hij. “Hirsi Ali beledigde alle moslims. Zij moet zich eerst verontschuldigen tegenover alle moslims. Dan pas biedt mijn vader zijn excuses aan.” Lees ook: Gebiedsverbod als preventieve maatregel tegen radicalisering Wie is de haatprediker die een gebiedsverbod in Den Haag heeft gekregen?

