De goddelijke prins Philip

De Philippisten, zoals de volgelingen zijn gaan heten, gaan uit van een plaatselijke messianistische voorspelling. De zoon van een berggeest zou de zee oversteken naar een ver land, daar een machtige vrouw trouwen, en na verloop van tijd terugkeren naar Tanna.

Prins Philip trouwde met de Britse kroonprinses, nu koningin Elizabeth II. Het koppel bezocht Tanna in 1974, toen het eiland nog onder gedeeld Frans-Brits bewind stond. Een paar dorpelingen zagen de prins toen in levenden lijve. Ze merkten hoe eerbiedwaardig de Britse koloniale heersers zich gedroegen rondom koningin Elizabeth II. Dan zou de prins weleens de zoon van de berggeest zijn, dachten ze.

Een paar jaar later hoorde de prins pas over zijn verering. Op verzoek van de Britse vertegenwoordigend ambtenaar zond hij de eilandbewoners een staatsieportret van zichzelf. Ze schonken hem als dank daarvoor een knuppel om varkens mee te doden. Daarop stuurde de prins een foto van zichzelf met de knuppel.

Naast T-shirts met opdruk van westerse popmuzikanten draagt de bevolking van Tanna deels ook nog rieten rokjes. Ze bidden tot hem door te 'telefoneren' met daartoe speciaal gefabriceerde wijnranken. In Groot-Brittannië geldt de 96-jarige prins als een wat onbegrepen figuur. Nadat in 2013 een boek over de prinselijke verering verscheen ('Man Belong Mrs Queen'), bezocht een delegatie van eilandbewoners Windsor Castle. Uit dankbaarheid boden ze de prins drie maagden aan, die hij bij terugkeer op het eiland zou krijgen. Er wonen bijna 30.000 mensen op Tanna, maar hoeveel Philippisten het eiland telt is onbekend. Er zijn ook mensen op het eiland die in Jezus geloven.

