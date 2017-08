De God van Trump

Als Rodney Howard-Browne zijn hand uitstrekt, dan gebeurt het. "Vuur! Van de Heilige Geest!", roept hij. "Vuur! Vuur! Vuur!" Hij heeft een vrouw aan de rand van het podium amper aangeraakt of ze zijgt ineen. Nog een paar minuten blijft ze liggen. Bibberend, in de foetushouding. Het is dinsdagochtend in het Topsportcentrum Almere, een complex dat ter gelegenheid van een vijfdaagse dienstenmarathon dienst doet als kerk. Als we Howard-Browne mogen geloven, is de Heilige Geest zojuist met volle kracht neergedaald. Niet voor het eerst deze week, en het zal ook niet de laatste keer zijn.

De Amerikaan Rodney Howard-Browne is al zeker twee decennia een van de grotere namen in de radicale tak van de Amerikaanse pinksterbeweging. Iedere kerk die hem uitnodigt, weet: de gemoederen kunnen hoog oplopen. Hij leidt een pinksterkerk in Florida, plus een zogenoemde 'bediening' met dochterkerken in onder meer Amsterdam.

De hand die Howard-Browne hier in Almere op de schouders van gelovigen legt, rustte vorige maand op de schouder van zijn president. "Heel, heel onwerkelijk", knikt de prediker, terwijl hij een zakdoek uit zijn krijtstrepen pak haalt en het zweet van zijn voorhoofd dept. Tijdens het zanggedeelte van de dienst heeft de prediker zich even teruggetrokken in een koffiekamertje. Om te praten over Trump. "Zoals God vanochtend in Nederland mensen vervult van de Heilige Geest, zo raakt hij nu ook Amerika weer aan", zegt hij.

Pinksterlobby Want na al die jaren van rondreizen en preken is Howard-Browne plots een van de hoofdrolspelers in wat een nieuw hoofdstuk lijkt te zijn in de Washingtonse politiek: de pinksterlobby. Donald Trump laat zich niet alleen doorlopend adviseren door een korps van zo'n 25 overwegend baptistische voorgangers, de afgelopen maanden zocht zijn regering ook contact met een aantal voorgangers van pinkstergemeenten. Waarom Trump dat deed, is niet helemaal duidelijk. Misschien heeft het ermee te maken dat hij goed bevriend is met één van hen, Paula White. Net als Howard-Browne verkondigt White een evangelie dat raakvlakken heeft met Trumps attitude: God wil dat het u goed gaat, en materiële en financiële voorspoed zijn een teken van zijn genegenheid. Inmiddels heeft ook Howard-Browne gebeden voor Trump. Hij legde hem de hand op en maakte van het tafereel een foto die online onder conservatieve christenen gretig werd verspreid. Opmerkelijk, want voor Republikeinse presidenten mag gebed en samenwerking met christelijke leiders een vast onderdeel zijn van het presidentschap, Trump is de eerste die zich associeert met de radicalere flanken van het Amerikaanse protestantisme, met voorgangers die mensen 'in de Geest' doen vallen. Zelf beschouwt Howard-Browne de nieuwe president als een teken dat Amerika een spirituele opleving meemaakt. "We stonden echt op het randje. De kerken lopen al decennia leeg, en als je tegenwoordig bidt in een openbare school, word je voor de rechter gesleept. Er zijn 65 miljoen ongeboren baby's vermoord, en kijk naar de EU, de VN en het bankensysteem: daardoor is er een wereldwijde financiële en politieke elite ontstaan. Dat is precies waar Openbaring (het bijbelboek met eindtijdprofetieën - red.) het over heeft. Amerika kan alleen overleven als het de kerk ruimte geeft, en precies dat is wat Trump gaat doen. Hij doét het al."

Meester in afleiden van aandacht Dat uitgerekend de seculiere Trump dat spirituele evenwicht moet herstellen, is zo vreemd niet, vindt Howard-Browne. Zijn president is geen 'zondagsschool-docent', geeft hij toe. En nee, de kans dat Trump binnenkort ook naar dit soort diensten komt en in de Geest valt is natuurlijk niet groot. "Maar hij staat open voor geloof, daarin is hij duidelijk oprecht." En al die controverses rond Trump, neem die maar met een hele grote korrel zout. Grijnzend: "Kijk, de president is een meester in het afleiden van de aandacht. Soms moet ik er gewoon om lachen. De media hoor je er niet over, maar er zijn zulke grote dingen gebeurd. Zestig procent van zijn campagnebeloften heeft hij al waargemaakt. Zestig!" Amerika kan alleen overleven als het de kerk ruimte geeft. En dat doet Trump al In bepaald opzicht is het logisch dat Trump en pinkstervoorgangers als Howard-Browne een klik hebben, meent historica en expert pinksterbeweging Laura Premack. "De onderlinge verschillen zijn natuurlijk enorm, maar ze hebben ook grote overeenkomsten. In pinksterkerken staat de charismatische leider centraal, en om een succesvolle kerk te kunnen bestieren moet je voortdurend jezelf promoten. In deze hoek van de pinksterbeweging is persoonlijke ervaring vaak belangrijker dan feitenkennis. Net als Trump verdeelt Howard-Browne de wereld bovendien in goed en kwaad, en dat kwaad willen beiden tegen iedere prijs bestrijden. In Trump zien deze gelovigen iemand die de strijd aanbindt met de grootste bedreiging van deze tijd, de islam. Hun benadering gaat uit van angst en heeft een apocalyptische inslag." Trump is natuurlijk niet de eerste president wiens taalgebruik is doordrenkt van dergelijke religiositeit: George W. Bush riep een aantal landen uit tot de 'as van het kwaad'. Premack: "Bush was minder direct. Als je met een religieuze bril keek, zag je een verwijzing naar geestelijke oorlogsvoering. Anders zag je alleen een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Aan Trumps taalgebruik is niets subtiels. Hij richt zich direct tot hen die ervan overtuigd zijn dat de kosmos in de greep is van een strijd tussen God en de duivel, tussen goed en kwaad."

Goed voor zijn positie Over de politieke invloed die Howard-Browne kan hebben is Premack is sceptisch. "Volgens mij is dit vooral goed voor zijn positie. Hij kan zich nu presenteren als iemand die contact heeft met de gezalfde, met de man die het opneemt tegen het kwaad. Trump krijgt intussen toegang tot de enorm belangrijke christelijke achterban van Howard-Browne en de andere leiders. Hij kan zien wat die achterban wel en niet belangrijk vindt." Trump krijgt de hand opgelegd door onder anderen Howard Browne. © twitter Howard-Browne schudt zijn hoofd kalmpjes als hij hoort over die scepsis. "Total rubbish. Als ze de president had ontmoet, zou ze wel beter weten. Trump spreekt een andere taal dan wij, maar hij voelt het gewicht van het presidentschap op zijn schouders. Dat drijft hem dichter naar God." Toch lijkt wel degelijk sprake van een pinksterlobby. En de vraag is wat die beoogt. Lobbyen Howard-Browne, White en de andere pinkstervoorgangers in het Oval Office voor andere zaken dan de oude garde van rechts-christelijke lobbyisten die al decennia in Washington rondloopt? Howard-Browne wordt niet direct concreet. "Veel mensen denken de president wel even te kunnen vertellen wat hij moet doen." Lachend: "Zo werkt het niet. Als ze eenmaal het Oval Office binnenlopen, slaan ze volledig dicht hè." Bij zijn recente bezoek aan het Witte Huis, zegt hij, ging het vooral over de vraag hoe zijn gemeente in Florida kon helpen bij één van Trumps speerpunten: het opkalefateren van Amerika's 'verloederde' binnensteden. "Daar hebben wij al jaren hele succesvolle programma's voor. Binnenkort komt er iemand van het Witte Huis naar Florida." In het koffiekamertje wordt een medewerker onrustig. Pastor Rodney moet weg, terug naar de dienst die uiteindelijk ruim drie uur zal duren. Gezang, een uitgebreide collecte, Howard-Browne die een uur lang vertelt over de wonderen die God in zijn leven heeft verricht, plus een preek. In de zaal heerst optimisme: al decennia verkondigt Howard-Browne dat er een grote spirituele opleving aan zit te komen. Zou dit het dan zijn? "Holland, jullie hebben zalving nodig!", bibbert een Chinese man even later als Howard-Browne hem de hand oplegt. Een paar medewerkers hijsen de man op het podium. Aanwezigen joelen, de man kan zijn tranen niet meer bedwingen. Howard-Browne begint te glimlachen. "You're right!", roept hij. "De Heer is nog niet klaar met ons."

