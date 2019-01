De eerste vrouw die voet zette in een omstreden hindoe-tempel is nu verstoten

Een Indiase vrouw is door haar familie verstoten nadat ze in januari een bezoek had gebracht aan de omstreden hindoe-tempel Sabarimala. Het acht eeuwen oude heiligdom was voorheen verboden terrein voor vruchtbare vrouwen tussen de tien en vijftig jaar, omdat zij ongesteld – en dus onrein – kunnen zijn. Het Indiase hooggerechtshof maakte in september vorig jaar een einde aan die beperking, wat leidde tot massale protesten door het hele land.

Lees verder na de advertentie

Kanakadurga © AFP

De 39-jarige Kanakadurga zette op 2 januari, samen met Bindu Ammini, als eerste vrouw voet in de afgelegen tempel in het tijgerreservaat in Kerala, gelegen in het zuidwesten van India. Zijzelf en honderden andere vrouwen hadden al eerder een poging gewaagd het gebedshuis te betreden, maar werden toen tegengehouden door conservatieve hindoe-demonstranten. Onder begeleiding van enkele politiemensen lukte het de twee vrouwen toch om het complex in alle vroegte via een zij-ingang binnen te glippen.

Onderduiken Kanakadurga en Ammini moesten onderduiken toen bekend werd dat zij de tempel hadden betreden. Vrome hindoes gingen weer massaal de straat op in Kerala, dat juist bekend staat als een van de meest vooruitstrevende staten als het gaat om genderkwesties. Bij de protestacties vielen zeker honderd gewonden. De vrouwen kregen daarom enkele weken 24-uurs politiebescherming en verplaatsen voor hun veiligheid regelmatig van locatie. Rechtendocent Ammini heeft het lesgeven inmiddels weer opgepakt. Tegen de BBC vertelde ze dat haar familie haar steunt. Zij en honderden andere vrouwen probeerden al eerder de tempel te betreden Het tempelbezoek viel echter niet in goede aarde bij de familie van Kanakadurga. Ze zou door haar schoonmoeder zijn mishandeld met een houten plank en belandde in het ziekenhuis. Maandag mocht ze weer naar huis, maar daar werd ze niet meer binnengelaten door haar schoonfamilie. “Ze wilden niet dat ze terugkwam, omdat ze vonden dat zij hun familienaam had bezoedeld. Haar gemeenschap is erop tegen dat vrouwen de tempel binnengaan”, aldus een bevriende activist tegen de BBC. Ook de directe familie van Kanakadurga wil niets meer met haar te maken hebben. Kanakadurga verblijft nu tijdelijk in een opvanghuis voor vrouwen en probeert via de rechter af te dwingen dat ze weer haar huis in mag, aldus maatschappelijk werker Thankachan Vithayatil tegen de BBC. Ook heeft ze een aanklacht ingediend tegen haar schoonmoeder, aldus de politie.

Lees ook

Grote ophef in India door vrouwen in hindoe-tempel Twee Indiase vrouwen zijn er, in weerwil van een omstreden religieus verbod, in geslaagd om de Sabarimala-tempel binnen te dringen. Tot grote woede van vrome hindoes.