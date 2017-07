De echte pelgrim gaat naar India

In juni, juli en augustus maken honderdduizenden hindoes een loodzware wandeling naar deze ‘grot van Shiva’. De rest van het jaar maken ijs en sneeuw deze excursie onmogelijk. Voorwerp van verering is een reusachtige stalagmiet, een staande ijspegel. Hij is gewijd aan de oppergod Shiva. De heilige boeken vermelden een grot met zo’n stalagmiet. De inwoners van Amarnath weten zeker dat hun grot is bedoeld.

Volgens de overlevering onthulde daar de oppergod Shiva het geheim van het leven aan zijn vrouw Parvati. Ook zij heeft haar eigen ijspegel, net als hun zoon, de olifant Ganesha. Volgens een jongere legende, een familieverhaal, zou een schaapherder de grot honderdvijftig jaar geleden opnieuw hebben ontdekt, nadat de juiste plek was vergeten. De herder heette Buta Malik en hij was geen hindoe maar moslim.

Zijn kudde was afgedwaald. Hij vond die terug in de grot, waar hij een sadhu aantrof, een hindoe-asceet. Die gaf hem een zak vol kolen, die thuis veranderden in gouden munten. Reden voor de herder om opnieuw zijn geluk te beproeven bij de grot. Weer trof hij er een sadhu, Shiva zelf in vermomming, die hem opdroeg de grot tot een bedevaartsplek te maken. Dat de herder moslim bleef, vond Shiva kennelijk prima.

Jammer voor de familie, maar het staat vast dat er in de eeuwen voor de ‘ontdekking’ door de herder al bedevaarten naar deze grot waren. Wel waren ze onderbroken door een verbod van Afghaanse bezetters, strenge moslims die niets moeten hebben van al die hindoerituelen. Ook de bewoners van Amarnath zijn overwegend islamitisch, maar van een lichtere soort. Ze verdienden goed aan de pelgrims en vonden het verbod een ramp. Na de aftocht van de Afghanen wilden ze de bedevaart snel in ere te herstellen en een stevig ‘waar gebeurd verhaal’ kon daarbij helpen.

Tot 2008 leverde de clan van de herder, de Maliks, een soort kosters aan de grot. De overheid nam die taak over, maar de clan blijft bedevaartgangers helpen. Niet voor het geld maar als dienst aan ‘Heer Shiva’, zegt clanhoofd Afzal Malik, nazaat van de herder en moslim, eerbiedig tegen de website dnaindia.com.

Harmonie en conflict

Die grot is een voorbeeld van harmonie tussen hindoeïsme en islam, terwijl het nieuws vooral in het teken staat van conflict. Zoals lynchpartijen tegen moslims die een heilige koe zouden hebben geslacht, of aanvallen op moslims in treinen.

Terreur gedijt zelfs op drie kilometer boven Amsterdams peil. Er zijn veel aanslagen gepleegd op grotbezoekers. Moslim-extremisten verafschuwen grensvervaging tussen islam en hindoeïsme. Begin vorige week schoten ze acht pelgrims dood.

Vanwege sneeuw en ijs kan de tocht alleen in de zomer worden gemaakt. © Getty Images

Het spiegelbeeld van die grot bevindt zich in Pakistan, in de stad Sehwan in de provincie Sindh, die de dargah (mausoleum) van de moslimheilige Lal Shabaz Qalander herbergt. Veel hindoes feesten mee in dat islamitische heiligdom. In het bestuur ervan zitten zelfs hindoes, zoals bij de grot in Kashmir moslims een belangrijke rol spelen.

In februari kwamen bij een zelfmoordaanslag op de Pakistaanse dargah 88 mensen om. Driehonderd mensen raakten bij de aanslag gewond. De jihad van IS, Taliban en aanverwanten is gericht tegen niet-moslims, maar ook tegen moslims die hun eigen religie ‘bevuilen’. Dat zijn pas echt ‘vijanden van God’.