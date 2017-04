De dood van Jezus was nogal banaal

The Passion zal vandaag, Witte Donderdag, weer goed zijn voor een miljoenenpubliek. Het lijden van Jezus van Nazareth wordt breed neergezet als hét lijden bij uitstek. Niemand werd zó verraden, zó vernederd, heeft zó geleden.

Daar komt nog bij: Jezus leed zo om mensen te verlossen. Zijn lijden moest wel enorm zijn als hij daarmee de mensheid verloste. Maar doet dat Jezus’ dood recht? ‘The Passion’ heeft het de afgelopen jaren steeds zo neergezet dat de kijker mee kan voelen met Jezus’ lot. En wie voelt zich met iemand die zo ontzettend verraden wordt door zijn vrienden en vervolgens zo vreselijk lijdt niet een beetje verbonden?

Spirituele kant

Dit passieproject van de EO, KRO en partners sluit aan bij een oudere traditie van passies, zoals de Matthäus Passion van Bach. Identificatie ermee heeft ook een spirituele kant: het helpt het publiek meer met God mee te voelen en mee te leven. Voorop staat daarbij: dit lijden van Jezus is heel bijzonder en heel erg. Hij leed onder al het menselijke kwaad en herstelde zo de relatie tussen God en mensen. Dan moet je qua leed flink uitpakken. Dat gebeurt ook in passies - en in schilderijen van Jezus’ dood. Veel erger dan dit kun je het niet krijgen. Schilders hebben zich er vaak behoorlijk op uitgeleefd. Dat bepaalt ook in de bredere cultuur het beeld van het lijden van Christus.

Daarmee missen schilders en passieregisseurs wel een belangrijk punt. Het lijden van Jezus van Nazareth was helemaal niet zo bijzonder. Hij werd als zovele andere mensen in het Romeinse Rijk aan een kruis genageld. Lezers van de evangelies zullen ervan gehoord hebben dat tijdens de belegering van Jeruzalem in het jaar 70 tot 500 mensen per dag gekruisigd werden. Dat risico liep iedere opstandeling of weggelopen slaaf.