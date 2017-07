De dood staat voor de rechter

Hoe en met welke gevolgen grijpt de dood in op het leven, wat zijn de belastende en ontlastende feiten? Daarover zal een vakkundig, meervoudig tribunaal oordelen. De aanklager zet persoonlijke getuigenissen om in een juridische aanklacht, de rechtbanktekenaar zal pogen de dood op papier te vatten. Omdat een eerlijk proces voorop staat heeft de dood een eigen verdediger toegewezen gekregen. Met de rechtszaak reflecteren Knibbe en Van de Woestijne op deze tijd, waarin het leven vaak maakbaar en te controleren lijkt. De zaak belicht het onvermogen om ons te verhouden tot de ongrijpbaarheid van de dood. Hieronder korte statements van enkele hoofdrolspelers.

Ik ben graag getuige in deze zaak, omdat we ons als mensheid beter bewust moeten worden dat echt leven één en al risico nemen is. Na een lezing van Albert Einstein schijnt de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi gezegd te hebben: 'I am still confused. But on a higher level'. Dankzij het klimmen ben ik nog steeds in de war, weet ik nog steeds niet wat het leven inhoudt, maar ik ben verward op een hoger niveau. Zonder de bergen, zonder de natuur, zonder de dood, leef ik ook, zeker, maar op een ander, voor mij veel lager niveau. Je kunt wel niets doen, maar dan leer je het leven niet kennen. Ik zou haast zeggen, dan ben je voor niets op de aarde gezet.

"Ik ben opgeroepen door de advocaat van de dood. Vaak wordt van ons, bergbeklimmers, gezegd dat we dood willen, want waarom zou je anders zulke risico's nemen? Het tegendeel is het geval: ik heb juist de wil het maximale uit het leven te halen. Ik heb geen doodswens maar een levenswens.

Dood, je bent het helderste verstek. Mijn getuigen bieden steun aan het standpunt dat de dood schuld noch straf treft, in haar eigen 'recht' staat, een dure en ongerijmde plicht voor ons vervult, ons door terug te keren naar ons zelf doet inzien dat onze hartstocht, onze angst, onze liefde en zingeving geworteld zijn in ons besef van vergankelijkheid, met dank aan de dood!"

Jouw snijdhegemonie willen de mensen in hun overmoed breken. Ouderdom wordt een ziekte en het leven moet koste wat het kost gerekt, ook al is dat leven tragischer dan een hoek of een piramide. Want die mensen willen jouw heldere onverschilligheid helemaal niet. Ze vinden je vlijmscherpe rationaliteit onwaardig. Snap je dat? Je bent voor hen de uitgeslotene die niet uitgesloten kan worden. Je bent de verstekeling die zij alleen maar bij verstek kunnen veroordelen.

Dat is je onhebbelijke doel: alles hoekig en 'stekig' maken. Daarom heb je ook altijd een onverbiddelijk licht nodig. De mensen zien dat niet omdat ze niet in het licht kunnen zien. Ze zien niet dat jouw handelswijze altijd gebaseerd is op onmiskenbare helderheid. Ze dichten je daarom snode geheimen toe. Ze denken bijvoorbeeld dat je van de schemer of van de nacht bent, ze denken dat je zwart bent. Maar je bent wit, spierwit.

Vergeleken bij jouw alziendheid ben ik stekeblind. Ik wil je niet zien. Daarom verbeeld ik me dat ik je soms hoor - als een klop in mijn oor of als een zweepslag ergens tussen de huizen langs de straat. Soms denk ik dat ik je ruik - meestal als weeïge esterlucht.

• Prof. Mr. E.Ph.R. Sutorius, emeritus-hoogleraar strafrecht aan Universiteit van Amsterdam

Rol: verdediger, of raadsheer van de dood

"Iedere verdediger is gehouden tot rechtsvinding en waarheidsvinding, maar allereerst tot empathie en solidariteit met zijn cliënt(e), ook als deze de dood zelf is! Verbeeldingskracht en empathie als wapens van wijsheid en rechtvaardigheid! Als ik mij als advocaat inleef in deze raadselachtige cliënt(e) zou ik hem/haar deze woorden geven:

Zij was zich er toen al goed van bewust dat zij met het omarmen van het leven ook de dood omarmde!

... Ach, die arme mensen, wat is er toch met ze gebeurd? Het lijkt wel of zij hun kompas een beetje kwijt zijn, en wat een menselijke hoogmoed. Ik moet van Justitie terechtstaan, omdat ik mijn taak als dood niet goed vervul, namelijk nodeloos gewelddadig en vreesaanjagend. Niet naar de regels van de kunst, zegt de aanklager. Wat een gotspe, wat een arrogantie. Dat vindt u toch hopelijk ook, mijnheer de advocaat ! Nou u doet uw best maar, ik weet dat ik niet schuldig ben, doe wat ik moet doen, hard werk en geen straf verdien. Met mij valt ook goed te praten, als het leven klaar is. Waar is het leven trouwens zelf? Ben ik de enige die vervolgd wordt, wat een willekeur! Ach, arme mensen, jullie weten niet waar je het over hebt, waarom leren jullie niet te leven...?

Daarmee ligt al een eerste vraag over onszelf ter tafel: laten wij niet onze kinderen geboren worden, geven wij hen daarmee op termijn niet onvermijdelijk prijs aan de dood, die wij nu aanklagen, en wordt het dan niet erg moeilijk voor ons om over de zorgvuldigheid van de dood te oordelen? Ik voer als getuige een moeder op, die - destijds hoogzwanger - besefte dat zij nog niet wist of zij een gezond kind zou baren, en dat haar kind ook later onverwacht dood kon gaan. Zij was zich er toen al goed van bewust dat zij met het omarmen van het leven ook de dood omarmde!

En dan mijn tweede getuige, de bergbeklimmer Wilco van Rooijen, die alleen de Himalaya beklom en toen begreep dat zijn levensmoed en transformatie juist zijn geworteld in het persoonlijk besef van vergankelijkheid, dat zijn directe ervaring van de waarde van het leven verdiepte.

Zij, en mijn andere getuigen(deskundigen), bieden steun aan het inzicht, dat de dood schuld noch straf treft, in haar eigen 'recht' staat en zelfs een dure, maar ongerijmde plicht voor ons vervult door ons te doen inzien dat onze angst, onze liefde en onze zingeving juist geworteld zijn in ons besef van vergankelijkheid, met dank aan de dood! Elk rechterlijk oordeel over de dood zal zijn doel missen, zolang wij niet zo moedig of onverstandig zijn de aanstichter van dit alles zelf te dagvaarden: het leven!