De cultmoslim van Liverpool

Er zijn uitzonderingen. In Liverpool groeide de 35 jaar oude Edris Nosrati, geboren in Iran, uit tot een cultfiguur. Sinds 20 maart 2016 is zijn afhaalrestaurant een drukbeklante business. Hij zegt trots dat hij op die datum zijn leven waagde. Na een avondje stappen sprak hij drie onverlaten aan die voorbijgangers in elkaar beukten, steeds na een kort gesprek. De jongste van het stel filmde deze strafgerichten met zijn smartphone.

Hufters moet je aanpakken, vindt hij, van welke godsdienst ze ook zijn

Nosrati vroeg wat hen bezielde. Vervolgens wilden zij van hem weten of hij moslim was of christen, dezelfde vraag die ze ook aan hun slachtoffers stelden. Om te bewijzen dat hij moslim was moest hij de geloofsbelijdenis in het Arabisch opzeggen. Niet-moslims kregen slaag. Nosrati belde de politie. Toen die aan kwam rijden zag hij hoe de filmer de opnames wilde vernietigen. In een worstelpartij pakte hij hem de smartphone af.

Vorige week vonniste een rechter het drietal: de twee meerderjarigen kregen 42 en de jonge filmer 18 weken cel. Zonder de door Nosrati geredde opnames van de mishandelingen was het bewijs moeilijk geweest, want veel slachtoffers durfden geen aangifte te doen. Volgens The Independent vragen nu en dan klanten Nosrati bezorgd of ook hij niet bang is voor wraak. Hij heeft daar geen boodschap aan. Hufters moet je aanpakken, vindt hij, van welke godsdienst ze ook zijn.

Knuffelvijand Zijn burgermoed roept associaties op met de beroemde negentiende-eeuwse knuffelvijand van de Fransen, de Algerijnse emir Abdelkader, die in 1860 in Damascus duizenden christenen redde. Lang was hij een kwelgeest geweest voor de Fransen, die hem toch erg mochten. Damascus was zijn ballingsoord. Van 1830 tot 1847 leidde hij in Algerije het verzet tegen de Franse veroveraars. Franse generaals bewonderden hem. Hij was een breed ontwikkelde man, type renaissance-intellectueel, die losjes Griekse filosofen citeerde. Zoiets verwacht je als koloniale generaal met gymnasium niet van een tribale guerrillachef in Noord-Afrika. Na zijn capitulatie, in 1847, zat hij vijf jaar gevangen in Frankrijk. Geregeld ontving hij hoog bezoek, bijvoorbeeld van Ferdinand de Lesseps, ontwerper van het Suezkanaal. In 1852 verhuisde hij naar Damascus. Hij kreeg een royaal Frans pensioen mee. Met zijn Algerijnse gevolg vestigde hij zich in een aparte wijk. Ook toen woedde er in buurland Libanon, net als ruim een eeuw later, een burgeroorlog. In 1860 sloeg de brand over naar Damascus, met als gevolg een gigantische pogrom tegen Syrische christenen. Zoals Europa op dit moment behoefte heeft aan meer mensen als Nosrati, de held van de Mersey Abdelkader, zelf moslim en meervoudig Mekka-pelgrim, deed wat hij kon om christenen te redden. Vijand Frankrijk beloonde hem met het Grootkruis van het Legioen van Eer. In 1883 overleed hij. In 1962 werd Algerije onafhankelijk. Het nieuwe land haalde Abdelkaders resten op uit Syrië. Zelf had hij er juist op gestaan in Damascus begraven te worden, dicht bij zijn idool, de middeleeuwse soefiheilige Ibn Arabi, ook geliefd bij christenen. Maar het jonge, chronisch verdeelde Algerije had zijn held opnieuw nodig, nu als verenigend nationaal symbool. Zoals Europa op dit moment behoefte heeft aan meer mensen als Nosrati, de held van de Mersey. En ook aan mensen die wel aangifte durven te doen als ze op straat onheilige tikken krijgen.

