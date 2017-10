De communistische god duldt geen concurrentie van de Koran

Ze mogen vooralsnog wel moslim blijven, maar de loyaliteit aan China en de communistische partij moet absoluut zijn. En dus is ook de Koran taboe. Want ook de communistische god is een jaloerse god die geen concurrentie duldt. Boven moskeeën wappert tegenwoordig de Chinese vlag, zo meldt Radio Free Asia, die een foto laat zien. Spandoeken op de gebouwen sporen aan tot liefde voor de communistische partij en het Chinese vaderland. De islamitische geloofsbelijdenis is verwijderd.

Lees verder na de advertentie

De 21 jaar oude au pair Horigul Nasir kreeg tien jaar cel wegens propaganda voor de hoofddoek

Elke maandagochtend klinken vanaf godshuizen in plaats van de gebedsoproep het volkslied en een lofzang op de partij. Een imam of een ambtenaar geeft politieke scholing. Tot nu toe hielden de autoriteiten gelovigen thuis ongemoeid, maar dat is voorbij. Mensen moeten, zo wil een nieuwe verordening het, hun huiskorans en ander godsdienstig gereedschap inleveren. Doen ze dat niet dan dreigt harde straf.

Huizoekingen Het moet nog blijken of de politie echt op grote schaal huiszoekingen gaat doen naar illegale korans, gebedsmatjes, rozenkransen en schilderijtjes achter glas van Mekka. Maar hier en daar schijnt het inderdaad al te gebeuren. Radio Free Asia beschrijft besluiten en vonnissen, die voorafgingen aan het koranverbod. Alles 'ter bestrijding van extremisme'. Treinconducteurs weren baarden en gezichtssluiers. Op scholen is de Turkse taal taboe. Het Suikerfeest stond dit jaar in het teken van communistische propaganda. De lijst van verboden Arabische, islamitische namen groeit gestaag. En dan de vonnissen. De 21 jaar oude au pair Horigul Nasir kreeg tien jaar cel wegens propaganda voor de hoofddoek. Volgens haar broer draagt ze die zelf niet eens. Rechter in ruste Huang Yunmin wacht op zijn vonnis wegens 'aanzetten tot rassenhaat'. Veearts Haliq Mahmut, die een kogel verwijderde uit het been van een demonstrant, kreeg in 2014 daarvoor acht jaar cel. Hij was toentertijd 65. Een jaar later kreeg econoom Ilham Tohti levenslang na een pleitrede voor de Oeigoeren. Verder zijn er nog de duizenden mensen die de heropvoedingskampen bevolken, bijvoorbeeld omdat ze de simkaart van hun telefoon hadden weggegooid, of omdat ze plotseling niemand meer belden. Verdacht gedrag, dus opsluiten maar.