De christelijke trouwcursus is razend populair

Vanuit een smal gangetje flikkert zacht kaarslicht de dertien jonge stelletjes tegemoet. Binnen staan evenzoveel keurig gedekte tweepersoonstafeltjes op ze te wachten. Roodgeblokte kleedjes, vaasjes met bloemen en karaffen water maken de aankleding helemaal af. Een bedrijfspand in Bleskensgraaf, boven Dordrecht, is omgetoverd tot romantisch restaurant voor de deelnemers aan de 'Premarriage Course': een cursus voor een goed huwelijk. Dertien christelijke stellen, veelal met een reformatorische of evangelische achtergrond, met trouwplannen krijgen vanavond tips van vier getrouwde stellen. Hun huwelijkskennis komt uit eigen ervaring.

Sara Wijnja (27) en Richard Lous (26) gaan in september trouwen. Waarom ze meedoen met de Premarriage Course? "Waarschijnlijk weten we alles al", lacht Wijnja. "Maar we willen toch nog even alles langsgaan. Hoe regel je de financiën en hoe kun je samen bidden? Het huwelijk is door God gegeven en we willen graag weten hoe we op een goede manier met elkaar en met God verder kunnen gaan."

© Werry Crone

Tijdens de cursus, die vijf avonden duurt, leren de stellen inderdaad hoe zij samen God kunnen aanbidden. Zo praktisch als het doen van de financiën wordt het niet, maar wel oefenen zij in goed met elkaar communiceren. "Je partner zit anders in elkaar dan jij en je moet dus leren elkaar te begrijpen", zegt Willy Smith, die de cursus samen met haar man Steve organiseert. Verder leren de verloofde paartjes conflicten op te lossen en 'de liefde levend te houden', ook als het even niet zo lekker gaat.

Je partner zit anders in elkaar dan jij en je moet dus leren elkaar te begrijpen Willy Smith

Het echtpaar Smith, zelf al 23 jaar getrouwd, organiseert de Premarriage Course voor het eerst. Ze haken aan bij een trend. Al in 2006 kwam deze cursus overgewaaid uit Engeland. Ieder jaar worden er 60 tot 65 cursussen door heel Nederland gegeven. "God zegt in de Bijbel dat het niet goed is voor de mens alleen te zijn", zegt Willy Smith. "Hij plaatst ons in families, daarom willen wij het huwelijk promoten."

En voor een goed en lang huwelijk kan je wel wat tips gebruiken, is de gedachte. Dat begint al bij datingadvies. Zo leren de Smiths jongeren te wachten met afspraakjes tot de achttiende verjaardag. Daarvoor kijken jongeren toch snel naar het uiterlijk, meent ze. "Daarmee kun je mensen beschadigen. Pas in het huwelijk kan je elkaar veiligheid bieden, omdat je dan een leven lang bij elkaar blijft."

Seks voor de huwelijksnacht, dat is ook geen goed idee. In de cursus krijgen de stellen het advies zich in te houden tot ze in de echt verbonden zijn. "Ik vergelijk het maar met twee papieren die aan elkaar gekleefd zitten", zegt Willy Smith. "Als je ze losscheurt, trek je ze kapot. Zo is het ook met stellen die voor het huwelijk met elkaar naar bed gaan. Je laat een stukje van jezelf bij die ander achter." Sommige stellen die de avonden bezoeken, kiezen ervoor zelfs niet te zoenen tot ze getrouwd zijn. "Wat mij betreft is zoenen prima", zegt Smith. "Maar geef zelf duidelijk je grenzen aan."

Een wat minder roze wolk Na het kaarslichtdiner lopen aanstaande echtgenoten Wijnja en Lous naar buiten. Er staat een spel op het programma. Op de parkeerplaats is een roze strip op de grond geplakt. Pieter Breedijk leidt het spel. "Ga over de streep als je eerste date niet was wat je ervan verwachtte." Giechelend kijken de stellen elkaar aan. Uiteindelijk steken drie jongeren over. "Gelukkig is het toch nog goed gekomen", grapt Breedijk. Na het spel is het tijd voor het serieuze gedeelte. Steven Parmentier (27) en Dorine Sommer (26), ruim drie jaar getrouwd, nemen voorin plaats. "De meesten van jullie gaan binnenkort trouwen en daar moet je goed over nadenken", begint Parmentier. "Je denkt dat het alleen maar beter wordt, maar soms wordt je roze wolk toch wat minder roze." "Raar eigenlijk. Gitaarles, zwemles, overal bestaan lessen voor", neemt zijn echtgenote het over. "Maar niet voor het huwelijk, terwijl een relatie echt niet vanzelf gaat. Veertig procent van de huwelijken eindigt in een scheiding." Al ben je allebei zo Hollands als kaas, je gaat sowieso een cultuurclash meemaken Dorine Sommer Het stel vertelt over de ergernissen die zij in hun huwelijk ervaren hebben. Kleine dingen, zoals de smetvrees van Sommer en haar gewoonte lang voor de spiegel te staan. Maar ook grotere, zoals dat Parmentier langer boos blijft na een ruzie dan zijn partner. Volgens het echtpaar bepaalt onder meer je ouderlijk gezin wat je normaal vindt op het gebied van communicatie. Dat kan weleens botsen, zegt Sommer. "Al ben je allebei zo Hollands als kaas, je gaat sowieso een cultuurclash meemaken." (Tekst gaat verder onder de afbeelding) © Werry Crone Alle stellen krijgen de opdracht hierover kort met elkaar te overleggen. "Bij ons thuis is het best ontspannen, toch?", vraagt Sara Wijnja aan haar vriend. "Dat denk ik ook", beaamt hij. "Wij zijn stiller en serieuzer." Rond een uur of tien keren de stellen huiswaarts met de opdracht de komende week door te praten over goede communicatie. Het grote licht gaat weer aan, hier en daar is al een kaarsje uitgegaan. "Gebruik deze week om goede gesprekken te hebben samen, als voorbode voor je huwelijk", drukt Steven Parmentier de jonge stellen op het hart. "Dan weet je straks ook andere onderwerpen aan te snijden dan alleen de vraag wie het vuilnis buiten zet."

