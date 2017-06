De christelijke 'Gay Sing Inn' zingt vooral brave liederen

Ook het populaire 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' van Huub Oosterhuis is onder religieuze homo's een evergreen.

De tien religieuze liederen die gelovige lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders het allerliefst zingen klinken morgenavond tijdens een speciale 'Gay Sing Inn' in de Utrechtse Dom.

Voor heel wat mensen die meedoen is acceptatie door de kerken een grote vraag geweest

"Eigenlijk zijn het heel gewone liederen met best brave teksten", merkt de protestantse liedtekstdichter Sytze de Vries op, een van de makers van de lijst. Voor de top-10 keken de samenstellers welke christelijke liederen het vaakst bij roze kerkdiensten op het programma staan. "Het accent in vrijwel alle liederen is: ik mag er ook zijn. Dat is niet zo vreemd. Voor heel wat mensen die meedoen is acceptatie door de kerken een grote vraag geweest."

In de liederen staat een roze levensstijl allerminst op de voorgrond. Ook ontbreken strijdliederen. Dat is precies de bedoeling, aldus De Vries. "Als je jezelf als enig zaligmakende groep beschouwt, schiet je je doel voorbij. Een beetje strijdlustig mag het natuurlijk wel klinken, maar aan een roze Marseillaise zal ik ook niet beginnen."

Hoewel de christelijke homo uit de voeten kan met veel teksten, zijn er wel grenzen. Sytze de Vries: "Liederen waarin het huwelijk sterk wordt verheerlijkt, waarin man en vrouw naar Gods bedoeling samen zijn, die zul je ons niet horen zingen."

