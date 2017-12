De boerenpastor wil boeren 'mens laten zijn'

Aan de keukentafel bij boeren hoort Jack Steeghs (53) het keer op keer terug: de eenzaamheid, en de onzekerheid van het agrarische bestaan. De boerenpastor spreekt liefst de hele dag met boeren over het leven. In een koffiehuis in zijn woonplaats Zaltbommel vertelt Steeghs over zijn werk, zijn 'roeping'.

Lees verder na de advertentie

Hij probeert het gesprek over 'mens zijn' bij boeren gaande te houden, al is dat erg lastig, merkt Steeghs. "Veel boeren praten niet over hun eenzaamheid of hun levensvragen." De boerenpastor wil troost en hoop bieden vanuit het evangelie, zegt hij. "We spreken over emoties. Ik durf mensen ook te laten huilen, dat mag er allemaal zijn."

Een boer vond het 'verrekt eenzaam' omdat hij dagenlang niemand anders op zijn erf ziet

Wat tijdens de gesprekken zoal naar voren komt? "Ik sprak een boer van in de veertig, met vrouw en kinderen. Maar toch vond hij het 'verrekt eenzaam' omdat hij dagen niemand anders ziet op zijn erf. De rol van de kerk is ook kleiner geworden, die boer merkte weinig van de sociale traditie van de kerk. Voorgangers komen alleen in geval van communie of als er iemand overlijdt. Maar vragen hoe het met het bedrijf gaat, gebeurt minder. Er wordt vaak verondersteld dat het wel goed loopt."

Maar er is juist grote onzekerheid over de toekomst bij de boeren, weet Steeghs. "De meeste boerenbedrijven zijn niet rendabel." Een boerin barstte in tranen uit toen de bedrijfsopvolging van haar zoon ter sprake kwam, vertelt hij. Zijn onzekere leven deed haar verdriet. "Het gaat mij erom dat deze zorgen de ruimte krijgen. Dat boeren nadenken over wie ze nu eigenlijk zijn. Over wat ze nu echt willen."

Steeghs kent de moeilijke situatie van de boer als geen ander. De boerenpastor stopte twintig jaar geleden als varkenshouder. Direct daarna pakte hij een studie theologie op. Al snel ging hij aan de slag binnen katholieke parochies. Voor een project van toenmalig kardinaal Simonis ging hij vlak na de eeuwwisseling op zoek naar de noden op de boerderijen binnen de parochies in Nederland. En dat lag Steeghs wel. Vier jaar geleden werd de werkgroep opgeheven: de deken ging met pensioen en de vrijwilligers hielden ermee op. "Maar het werk was nog lang niet gedaan", zegt Steeghs. Nu is hij alweer drie jaar parttime boerenpastor, naast een tweede parttimebaan als voorganger in een parochie in Den Bosch.

Schaduwzijden Makkelijk is het niet voor Steeghs om gesprekken met boeren aan te knopen. Boeren bellen hem niet op en hij kan niet van erf tot erf lopen. Daar zitten ze niet op te wachten, zegt Steeghs. Dus probeert hij via bestaande kerken, pioniersplekken en parochies in contact met ze te komen. Zo belandt hij alsnog aan de keukentafels. Bij boerenbelangenorganisaties zoals de Land- en Tuinbouworganisatie LTO kreeg Steeghs tot nog toe weinig voet aan de grond. "Die zijn gericht op economische bloei, op vooruitgang. Zij belichten de schaduwzijden van het boerenleven niet." Een boer die in gesprek wil met Steeghs moet zestig euro per uur betalen. Of dat boeren afschrikt? "Het gaat mij om het principe dat 'de kerk' ook niet gratis is. Alles kost geld, behalve een bezoek van de pastoor. Maar ondertussen bestaat de kerk ook gewoon uit giften. Zijn die er niet, dan houdt de kerk ook op." Overigens haast Steeghs zich te zeggen dat wanneer iemand het niet kan betalen, er altijd een oplossing te vinden is. Toen de ex-varkenshouder twee jaar geleden het boek 'De Hanenbalken' las van antropoloog Lizzy van Leeuwen over zelfmoord bij boeren herkende Jack Steeghs direct hoe de antropologe tegen dichte deuren aanliep. Zij vond binnen de boerenbelangenorganisaties geen ingangen om überhaupt over het onderwerp depressiviteit te kunnen praten. In de VS en Frankrijk is het aantal zelfdodingen in de agrarische sector schrikbarend hoog. Ik denk niet dat dit in Nederland veel anders zal zijn. Jack Steeghs, agrariër Steeghs had tot nog toe niet direct met depressieve boeren te maken, en ook suïcide kwam in zijn pastoraat niet voor. "Maar de worsteling van Van Leeuwen toont aan hoe gesloten de boerenwereld is. En dat herken ik. Boeren vertrouwen op hun eigen kracht, terwijl de meeste boerenbedrijven in Nederland niet renderend zijn. In de Verenigde Staten en Frankrijk zijn cijfers bekend over zelfdodingen in de agrarische sector. Die zijn schrikbarend hoog in vergelijking met andere sectoren. Ik denk niet dat dit in Nederland veel anders zal zijn." In 1997 stopte Steeghs met zijn bedrijf - in zijn stallen pasten toen zo'n vijftienhonderd varkens. Hij voelde zich plots eenzaam toen een supermarkt zonder te overleggen stopte met een gezamenlijk project. "Er brak iets in mijn hoofd." Rond die tijd sloeg ook de varkenspest toe. Zijn bedrijf werd gespaard, maar hij zag hoe collega-varkenshouders in die tijd geen noodfonds wilden oprichten om elkaar te helpen. Nee, vertelt Steeghs, hij is 'niet zo'n harde', in vergelijking met collega's van toen. "Ik was altijd al filosofisch, nieuwsgierig en dromerig. Ik zocht altijd al naar meer dan het bekende boerderijverhaal." In die moeilijke periode schetste hij een nieuwe toekomst voor zichzelf. Zijn ouders snapten hem niet, en gaven hem de wind van voren. Dus verliet Steeghs de wereld waarin hij was geboren en getogen, de boerderij van zijn ouders in het Oost-Brabantse dorp Neerkant. Als enig kind zag hij er in de jaren zestig zijn vader in de weer met het rundvee, de kippen en de varkens: "Ik kan de vertrouwde geur van die tijd nog ruiken. De schuren waren klein, de plafonds laag, met mijn astma was dat niet fijn, maar het vooruitzicht boer te worden, benauwde mij niet."