De boer wil trots zijn, maar Luther verbood het hem

'Enorme groep werknemers draagt helemaal niks bij aan de maatschappij' kopte Algemeen Dagblad dinsdag. De krant citeerde hoogleraar antropologie David Graeber, die al vaker sprak over onzinbanen. Telemarketing, personeelszaken en public relations: zouden we in opstand komen als deze banen zouden verdwijnen? ‘Het is veel waarschijnlijker dat we het niet eens zouden doorhebben.’

Diezelfde dag publiceerde Trouw de bijlage ‘De staat van de boer’. Over boeren kunnen we van alles zeggen maar niet dat hun werk zinloos is, of dat we het niet door zouden hebben als ze zouden verdwijnen. ‘Voedsel moet de trots zijn van boer én burger’, kopte Trouw dan ook in deze bijlage.

Trots

Meest opvallende woord voor mij in ‘De staat van de boer’ was ‘trots’. De lofzang op de trots begon al op de voorpagina van de krant: uit onderzoek, uitgevoerd door agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy, “komt een beeld naar voren van een beroepsgroep die nog altijd oprecht trots is op het vak.” Maar die trots wordt gekrenkt door een buitenwereld die hen niet begrijpt, door politici, media, supermarkten en milieuorganisaties. Een dag later kopt Trouw als reactie: 'Van de minister mogen we best wat trotser zijn op onze boeren'.

Binnenin het katern 'De staat van de boer' meer trotse boeren. De krant interviewt Tjirk van der Ziel uit Ede, die vertelt over het concept ‘Herenboeren.’ Kern van het plan: “lokale teelt, regionale afzet, en de trots als bindende factor.”

Met het woord ‘trots’ is iets vreemds aan de hand. We genieten van onze kinderen, als ze trots vertellen dat ze een voetbaltoernooi hebben gewonnen. Sterker nog, we zouden ons ongerust maken als ze niet trots op hun prestatie waren, maar de gewonnen beker achteloos in een hoek gooien. Aan de andere kant houden we niet van mensen die te trots zijn ooit eigen ongelijk te erkennen, of te trots om een verontschuldiging over de lippen te krijgen.

Wat is er met trots aan de hand? We komen het woord in Nederland al vroeg tegen. Het staat dan voor fierheid. De Vlaming gebruikt fier en trots nog steeds als synoniem. Maar die fierheid kan omslaan in hoogmoed. En daar houden we niet van.