De bisschop van de Royal Wedding heeft u nog veel meer te vertellen

Het kan niet anders of Michael Curry heeft de tijd van zijn leven. Anderhalve maand geleden genoot de 65-jarige theoloog uit Chicago nog een relatief anoniem en glamourloos bestaan als leider van de Episcopaalse Kerk, een progressief protestants Amerikaans genootschap met krap 2 miljoen leden. Op 19 mei kwam daar dus vrij abrupt een einde aan, toen hij bijna letterlijk fifteen minutes of fame genoot. Zijn veertien minuten durende preek over de liefde en over bijbelboek Hooglied werd live door miljoenen zielen gezien en gehoord.

Op sociale media regende het enthousiaste reacties en in de dagen na de bruiloft prijkte hij op voorpagina’s van kranten en verscheen hij in de ene na de andere Britse en Amerikaanse talkshow. Om onduidelijke redenen dook hij deze maand zelfs op in talentenshow Britain’s Got Talent. Finalisten kregen een videoboodschap van hem te zien. “Wat ontzettend leuk om jullie te kunnen toespreken”, jubelde Curry. “Bedankt voor het delen van je talenten.” In november is hij de hoofdspreker op een benefietconcert in Atlanta, en te zien aan berichten uit Amerikaanse media houden journalisten in de gaten waar hij preekt en welke andere christelijke bijeenkomsten hij bijwoont.

Curry strijdt nu tegen 'wit nationalisme' Helemaal ongegrond is dat niet. In zijn thuisland wendt hij zijn faam nu aan voor iets dat hem al langere tijd aan het hart gaat: het politiek en maatschappelijk klimaat. Dat is er in Amerika beroerd aan toe, verkondigt Curry nu als boegbeeld van de interkerkelijke beweging Reclaiming Jesus. Wit nationalisme en racisme uit zich op velerlei manieren, inclusief in de hoogste regionen van het politieke leiderschap Bisschop Curry Met enkele tientallen andere linkse voorgangers probeert hij remedies te formuleren voor wat zij ‘de heropleving van wit nationalisme en racisme in ons land’ noemen. Dat kwaad manifesteert zich volgens hen ‘op velerlei manieren, inclusief in de hoogste regionen van het politieke leiderschap’. Eind vorige maand bijvoorbeeld, hield hij een stille tocht door het centrum van Washington, eindigend bij het Witte Huis. De tocht werd breed opgepikt door Amerikaanse media, wat niet vanzelfsprekend is bij dit soort kerkelijke acties. Terwijl enkele honderden gelovigen kaarsen in de lucht hielden, lazen Curry en andere geestelijken een gezamenlijk statement voor: “Het is tijd om eerst en vooral volgers van Jezus te zijn. Onze identiteit in Christus - nationaliteit, politieke partij, ras, etniciteit, geslacht, afkomst - komt vóór iedere andere identiteit.” De kerk moet meer aandacht hebben voor de ‘kernleer’ van het christendom, vinden ze. Wat hen betreft draait die om zorg voor de armen en zwakken.

Zijn doelwit moge duidelijk zijn Het is niet Curry’s eerste maatschappelijke initiatief. Al jaren voordat Trump op het politieke toneel verscheen, bestierde hij projecten gericht op armenzorg en hulp aan immigranten. Hij spreekt zich regelmatig uit voor homorechten en als bisschop van North Carolina zette hij een actie op poten om 100 duizend malarianetten te verstrekken in landen waar de mug de volksgezondheid bedreigt. Dat hij nu ineens wordt gehoord, heeft vast ook te maken met de stemming in zijn eigen land. “Onze hoop en ons gebed is dat de gemiddelde christen door onze acties zijn stem vindt”, vertelde Curry na afloop van de stille tocht aan journalisten. “We zoeken manieren om mensen bij elkaar te brengen.” Dat decreet heeft het gekrijs van de achtergelaten kinderen niet doen verstommen Bisschop Curry Een tikje vaag inderdaad. Maar gezien zijn diagnose dat het kwaad komt uit ‘de hoogste regionen van het politieke leiderschap’ moge het duidelijk zijn tegen wie Curry zich verzet: president Trump, diens beleid en de invloed die zijn aanhangers hebben op het Amerikaanse christendom.