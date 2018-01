De bijbelse zondvloed in parallellen met het hier en nu

Negen jonge fotografen kregen van het Bijbels Museum in Amsterdam de opdracht foto's te maken bij het verhaal van de zondvloed. Ze waren blij met de uitnodiging; de meesten kenden het verhaal al van thuis, of van school. Ze maakten er beeld bij dat varieert van heel persoonlijk tot zeer geëngageerd.

De mensheid heeft er een potje van gemaakt, van hogerhand wordt ingegrepen Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum

"De zondvloed is een universele mythe, het verhaal komt in alle religies en op alle continenten voor", verklaart Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum, de keuze voor het thema. "De mensheid heeft er een potje van gemaakt, van hogerhand wordt ingegrepen. Het is een verhaal van dreiging en hoop."

Ze verwachtte dat de fotografen makkelijk parallellen konden trekken met de huidige tijd - en dat deden ze ook. De kunstenaars zijn geselecteerd op artistieke kwaliteiten, op leeftijd en op engagement. Het Bijbels Museum zocht ze letterlijk dichtbij, in Amsterdam, en ook in Zwolle en in Den Haag. Dat is bewust gedaan: de expositie gaat in de zomer naar Den Haag (Kloosterkerk). In het najaar zijn de foto's te zien in de Grote Kerk in Zwolle.

Martijn Fabrie (27)

werkt als interieur- en architectuurfotograaf. Hij is als jong talent omarmd door galerie Kunst & Co in Amstelveen. Hij werd opgenomen in GUP Magazine als New Dutch Photography Talent 2017.

"Voor deze opdracht ben ik bij een vriend een bijbel gaan halen en heb ik het verhaal herlezen. Resetten en opnieuw beginnen, daar gaat het over. Stel dat we er niet meer zijn, wat is er dan nog? Dit is mijn invulling van hoe de aarde er na de zondvloed uit kan zien.

Religieuze verhalen neem ik niet zo letterlijk, maar meer symbolisch Cigdem Yüksel (28)

"Voor mijn werk zit ik veel op de weg. Ik verbaas me over de aantasting van de omgeving. We gebruiken de aarde op, ook energie raakt uitgeput. Achter de industrie van Pernis staan windmolens. Ze vervuilen de horizon, maar er zit ook hoop in, ze leveren energie.

"Qua omgeving en kleurgebruik is het tweede beeld de grote tegenhanger. Het benadrukt hoe onnatuurlijk die omgeving bij Pernis is. Dit duinlandschap zou voor en na de zondvloed kunnen zijn, dat laat ik open. Het gaat me om het contrast."

Cigdem Yüksel, Arthur © x

Cigdem Yüksel (28)

werkt als freelance-fotograaf voor onder andere de Volkskrant. Ze won in 2016 de Canon Zilveren Camera Award. Haar fotoserie van mensen uit de islamitische gemeenschap in Nederland was in 2015 te zien in vijftig tramhokjes door Amsterdam.

"Religieuze verhalen neem ik niet zo letterlijk, maar meer symbolisch. Een donkere periode wordt afgesloten, en daarna komt er nieuw leven. Zo vat ik het verhaal van de zondvloed op, dat ik vooral kende van films. Het staat voor fases in een mensenleven. Soms heb je tegenslag, daarna gaat het weer beter.

We zijn heel verdrietig, maar ik zie het leven niet als eind Ilvy Njiokiktjien (33)

"Ik was in Zambia voor mijn werk en daar heb ik gezocht naar mensen bij wie ik dat voel. Ik zie dat in Arthur. Hij is 16, hij woont in één van de ergste sloppenwijken van Lusaka. Hij is lid van Circus Zambia, zo komt hij nog weleens buiten zijn eigen buurt. Ik wilde hem per se in zijn eigen wijk fotograferen. Schoonheid is daar ver te zoeken, maar zijn lichaam is waanzinnig mooi. Ik heb gevraagd of hij zijn mooiste kleren wilde aantrekken. Hij kwam in een pantalon en een blouse, die draagt hij als hij naar de kerk gaat. Hij springt omhoog, alsof hij naar boven wordt getrokken, naar een beter leven."

Ilvy Njiokiktjien (33)

is nieuws- en documentairefotograaf. Haar foto's verschenen in onder meer NRC Handelsblad, Der Spiegel en The New York Times. Ze was in 2013 de eerste Nederlandse Fotograaf des Vaderlands. In 2014 won ze als eerste vrouwelijke fotograaf de Zilveren Camera.

"We zijn op een woonboot opgegroeid, de ark. Ik kende het verhaal van de zondvloed wel van school maar ook daardoor is het blijven hangen. Voor deze opdracht zou ik eigenlijk iets anders doen, iets met asielzoekers ofzo. Maar terwijl ik al aan het nadenken was, werd mijn moeder ziek. Ze was binnen acht weken dood. Ik richt me in mijn werk als fotojournalist altijd op anderen. Maar ik werd door haar dood zo overspoeld, dat het hier wel over móest gaan.

"We zijn thuis met zijn vieren, ik wilde laten zien dat ik heel close ben met mijn broer en zussen. We lijken op elkaar, je ziet in ons mijn vader en moeder terug. Op de achtergrond ligt de ark. Mijn broer en zussen wilden die er graag op. Die hoort bij deze plek, en bij de zondvloed. We zijn heel verdrietig, maar ik zie het leven niet als eind. Ik denk dat ik mijn moeder nog wel terugzie."

Ingemar Jorijn Mulder (27)

exposeerde in Poppodium Hedon in haar woonplaats Zwolle, Gallery Ron Mandos in Amsterdam, Media Art Festival in Leeuwarden en in Museum Flehite in Amersfoort.

Ik heb veel met kinderen. Ze zijn puur, maar de golven nemen ook hen mee Ingemar Jorijn Mulder (27)

"Het verhaal van de zondvloed vind ik heel gruwelijk. God waarschuwt dat hij niet blij is met hoe het gaat in de wereld, van daaruit komt de zondvloed. Het is een hele drastische keuze: van elke soort blijven er maar twee over. Ik heb veel met kinderen. Ze zijn puur, maar de golven nemen ook hen mee. In hun ogen wordt de zee weerspiegeld. De dreiging van de zondvloed komt op hen af.

"In het leven van kinderen zie ik die nu ook, er ligt op hen een enorme druk om te presteren. Ik heb de zee in hun ogen gephotoshopt. Door het ontbreken van de pupillen worden de beelden nog wat extremer. Dat versterkt de boodschap, van de puurheid van de kinderen tegenover dat wat zich afspeelt in hun ogen."