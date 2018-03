De Bijbel is vertaald in twintig nieuwe talen, bereikt nu vijf miljard mensen

De Bijbel, of delen daarvan, is vertaald in twintig nieuwe talen. Ruim vijf miljard mensen kunnen de complete Bijbel nu in hun eigen taal lezen, meldt United Bible Societies, het overkoepelende orgaan van bijbelgenootschappen, in zijn jaarlijks rapport.

“Het is een emotioneel moment”, zegt Peter Siebe, woordvoerder van het Nederlands Bijbelgenootschap. “Als mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen, is God geen vreemde God van ver weg meer, maar een God van dichtbij.”

Hij maakt een vergelijking met de introductie van een Bijbel in een Nederlands dialect. Elf jaar geleden vertaalde het Bijbelgenootschap het boek naar het Twents. Van Hanoi tot Hengelo, de emoties zijn hetzelfde, benadrukt Siebe. “In eigen taal of dialect kan God pas echt dichtbij komen. Hij komt het huis binnen, aan de keukentafel.”

Het vertalen is een enorme klus, zegt Joyce van de Veen, hoofd buitenlandwerk bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Vooral Noord- Afrika en Centraal-Azië kennen vele inheemse talen. “In Papoea-Nieuw-Guinea vind je in ieder dorp een andere taal.”

Toch is de Bijbel niet overal een gewenste gast. Van de Veen weet dat het in sommige landen gevaarlijk is om het vertaalwerk te doen. Vertaalteams gaan dan in buurlanden aan de slag.

Het werk schiet wel op: de complete Bijbel is inmiddels in 674 talen beschikbaar. In ruim 1500 andere talen is alleen het Nieuwe Testament te lezen.