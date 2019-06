De Bijbel is geen geschiedenisboek, maar een literair werk, zei theoloog Karel Deurloo (1936-2019)

Als hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van Amsterdam leidde Deurloo in de jaren zeventig en tachtig een vernieuwingsbeweging in de theologie. Hij was de voorman van de Amsterdamse School, een theologische stroming die in de jaren zestig ontstond aan de Universiteit van Amsterdam.

Deurloo en zijn collega’s lazen de Bijbel met een literaire bril: wat heeft de tekst de lezer anno nu precies te zeggen? De vraag of de bijbelverhalen waar gebeurd zijn, was voor hen minder belangrijk. Daarmee was de Amsterdamse School destijds een buitenbeentje binnen de bredere theologie. Predikant Nico ter Linden, een van de aanhangers van de stroming, vatte die houding kernachtig samen: de bijbelverhalen zijn ‘Wel waar, maar niet waar gebeurd’.

Als Karel college gaf kon je niet buiten blijven Ad van Nieuwpoort

De ideeën van de Amsterdamse School waren omstreden. In 1989 bestempelde een onderzoekscommissie de theologische faculteit van Amsterdam als ‘onwetenschappelijk’, vooral omdat de faculteit de theologie teveel ‘populariseerde’. Populair was Deurloo zeker: van heinde en verre kwamen studenten en belangstellenden naar Amsterdam om naar Deurloo te luisteren.

Amsterdamse School De colleges van Deurloo waren een belevenis, zegt predikant Ad van Nieuwpoort. ‘Als Karel college gaf kon je niet buiten blijven.’ Niet-kerkelijke studenten hadden bij Deurloo een streepje voor, omdat zij onbevangen naar de bijbeltekst konden kijken: ‘Aan het begin van een college vroeg hij wie er geloofde. Tegen hen zei hij: “Jullie kunnen het nog weleens heel moeilijk gaan krijgen!”’ In een interview met Trouw in 2003 constateerde Deurloo tevreden dat de ideeën van de Amsterdamse School inmiddels door veel collega-theologen waren overgenomen. ‘Wij waren er alleen wat vroeger mee’, aldus Deurloo. De theoloog hield ervan om zijn ideeën ook buiten de universiteitsmuren uit te dragen. In de televisieserie ‘Dichterbij’, die in de jaren zestig werd uitgezonden door de IKON, gaf Deurloo uitleg over het boek Genesis. In 1996 ging hij aan de slag als hoogleraar Bijbelse Theologie aan de UvA, totdat hij in 2001 overstapte naar de Vrije Universiteit. Naast zijn hoogleraarschap werkte Deurloo jarenlang als studentenpredikant. Hij laat een vrouw en twee dochters na.

