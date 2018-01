De Bijbel is een mooi verhaal, net als de Ilias

Hij leunt achterover in zijn fauteuil in een Utrechts café. Met subtiele handgebaren zet hij zijn zachte stem kracht bij. Wetenschapsfilosoof Philip Kitcher, op bezoek in Nederland voor een lezing, spreekt voor een atheïst erg enthousiast over religie. Niet dat Kitcher godsgeloof promoot, hij verwacht dat religie zal verdwijnen. Maar de hoogleraar aan de Columbia Universiteit in New York is geenszins nihilist. Hij zet zijn kaarten op de mens. Al heeft hij niets op met het anti-religieus activisme van atheïsten als gedragsbioloog Richard Dawkins.

U probeert met wetenschappelijke kennis traditionele filosofische levensvragen over bijvoorbeeld moraal en religie te beantwoorden. Werkt dat? "Het is een vergeten activiteit in de filosofie. Denkers als Aristoteles, Spinoza en Kant vonden al dat ze wetenschappelijke ontdekkingen moesten betrekken in hun werk. Zij trachtten zo een samenhangend wereldbeeld te scheppen, een principiële taak van ons vakgebied. Maar veel filosofen zijn tegenwoordig met kleine problemen bezig. Zo verloren we deels onze missie uit het oog. Ik kijk graag over de schutting bij de natuurkunde, biologie, geschiedenis en literatuur. Wat vertellen zij over de wereld en onze plaats daarin?"

Zal de wetenschap het ultieme antwoord geven? "De verschillende disciplines hebben allemaal een ander perspectief op de werkelijkheid. Ik verwacht dat uit de biologie meer aanwijzingen komen over waar we staan in onze evolutionaire ontwikkeling. Maar ook de geschiedenis van onze culturele instituties is erg leerzaam. Religie bijvoorbeeld speelde een krachtige, positieve rol in de samenleving en ontwikkelde met haar mee. De geschriften en rituelen brachten mensen bij elkaar en zorgden voor verdieping in het morele leven. Nog steeds. Religie gaat over gemeenschapsvorming. Leden helpen elkaar en participeren in projecten. Dat hebben we in deze tijd hard nodig. Daarom is het zinloos om zoals Richard Dawkins te roepen dat religie kletskoek is." De vraag is hoe een God ons helpt. Het leven is eindig, tenzij we onderdeel zijn van een groter plan. Philip Kitcher

Toch denkt u dat religie verdwijnt. "Ja, waarschijnlijk voegen we de Bijbel uiteindelijk bij meesterwerken als King Lear, de Ilias en de grote Russische romans. Ik zie drie stadia in de ontwikkeling van religie. De primitieve vorm gaat uit van een wezen dat alles heeft gemaakt en neemt de geschriften letterlijk. Aanhangers denken dat hun godsdienst de ware is, anderen zitten ernaast of zijn misleid. Er wordt geweld gepleegd in naam van de leer. Het tweede stadium betreft de oecumenische religie, die agressie uitgebannen heeft. Toch denken volgelingen nog dat hun religie de juiste is. Christenen menen dan bijvoorbeeld dat moslims en joden slechts een deel van de waarheid kennen. Hindoeïsme en boeddhisme zijn afwijkend en voorouderverering is gek. Veel gelovigen hebben dit stadium bereikt. De volgende fase noem ik verfijnde religie. Aanhangers interpreteren hun geschriften metaforisch. Er is meer tussen hemel en aarde, maar niemand heeft er de juiste woorden voor. Religieuze doctrines zien zij als poëzie die helpt grip te krijgen op wat achter de horizon ligt. Ze houden vast aan het onbenoembare, terwijl het leven toch draait om relaties met de mensen om je heen. Zij zetten niet die laatste stap." © AFP

Omdat een bovennatuurlijke entiteit meer zeggingskracht of autoriteit heeft dan die soms onbetrouwbare ander? "De vraag is hoe een God ons helpt. Het leven is eindig, tenzij we onderdeel zijn van een groter plan. Religie projecteert mensen de kosmos ofwel de eeuwigheid in. Ze beantwoordt ons verlangen naar onsterfelijkheid. Maar iets dat groter is dan wijzelf hoeft niet oneindig te zijn, dat is te ambitieus. Noem het menselijkheid. En daaruit komt ook de moraal voort. Veel humanisten menen dat de mens intrinsiek waardevol is. Ik denk dat we die waarde en moraal zelf hebben geconstrueerd in een evolutieproces van zo'n 200.000 jaar. Primatoloog Frans de Waal ziet de bouwstenen van de moraal terug in het gedrag van chimpansees en bonobo's, bijvoorbeeld wanneer ze elkaar helpen. Vermoedelijk hebben wij het ethisch systeem met de taal uitgebouwd. Toen konden we gedragsregels formuleren die ons met elkaar verbinden. Ze tilden ons uit boven enkel de momenten dat emoties opspelen. We leerden de belangen van anderen herkennen en als relevant te zien. Zo leven we in relatief stabiele, grote groepen."

Maakt dat de moraal tot een concreet, onafhankelijk fenomeen? "Ze is niet ingebakken in het universum, maar een culturele ontwikkeling, een historisch product. Toen we ermee aan de slag gingen, ontstond een ethisch bouwwerk dat we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Zonder deze stap zou onze huidige samenleving onmogelijk zijn. Moraal is niet biologisch van aard, ze wordt een deel van ons door interactie met anderen. We hebben er dus wel ons lichaam voor nodig. We kunnen moraal ook onderzoeken. Maar de taal waarin we haar in de toekomst beschrijven, zal vermoedelijk die van de psychologie zijn. Niet die van de neurowetenschap." Ik heb veel moeite met de economische vulgarisering van onze sociale wereld. Alles wordt gereduceerd tot de waarde van geld. Philip Kitcher

Als waarden en moraal niet aangeboren zijn, hoe bepalen we die dan? "Er bestaat geen complete lijst van leefregels gekerfd in stenen tafelen. Wanneer een probleem opduikt, wisselen de betrokkenen hun standpunten uit aan de hand van de beschikbare informatie erover. Ze komen gezamenlijk tot een oplossing, waarmee iedereen kan leven. Een ethisch systeem is nooit af. We blijven schaven aan oude problemen om moreel vooruit te komen. De kern van die samenwerking is naastenliefde, ook centraal in wereldreligies. Aan het eind van mijn leven zal ik me, vermoedelijk net als gelovigen, afvragen wat ik heb betekend voor anderen. Want daar gaat het om. Ik heb veel moeite met de economische vulgarisering van onze sociale wereld. Alles wordt gereduceerd tot de waarde van geld."

Daarvoor ziet u de oplossing in een seculier humanisme met grote nadruk op educatie, in de geest van filosoof en pedagoog John Dewey. "Inderdaad. Religies waren geweldig goed in het bouwen van betekenisvolle gemeenschappen. Universiteiten zijn ook van die plekken. Studenten proberen uit te vinden wie ze zijn en wat ze willen worden. Wat betekent het om deel uit te maken van een team? Dat levert waardevolle contacten op tussen hen en de professoren. Educatie is belangrijker dan velen beseffen, ook voor onze democratie. In een wereld waar robots de productie overnemen, kunnen meer mensen een serieuze rol spelen in de zorg en het onderwijs voor jongeren. Ik probeer het onderwijsprogramma van Dewey te vertalen naar deze tijd. In onze complexe samenleving duurt leren een leven lang. Nu stoomt het onderwijs vooral klaar voor een baan. En dat is veel te beperkt." Humanisten zouden uitbundiger met rituelen aan de gang moeten gaan.

U bent niet alleen bekend met de onderwijspraktijk, ook met de religieuze. "Ik groeide op in Groot-Brittannië en zong vanaf mijn vijfde in een kerkkoor. Mijn school had een religieuze basis, net als veel andere Britse scholen, dus ik heb vele kerkdiensten bezocht. Maar ik verloor mijn geloof in de puberteit. Later, als niet-gelovig filosoof, probeerde ik de goede en problematische kanten van religie te achterhalen. Humanisten zouden uitbundiger met rituelen aan de gang moeten gaan. Ze mogen daarvoor lenen uit tradities, mits ze de gebruiken zelf verder ontwikkelen. En ik ben warm voorstander van de humanistische geestelijk begeleider." Philip Kitcher © Patricia Kitcher