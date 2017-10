De belofte 'het volk' macht terug te geven, stuit op allerlei bezwaren

“We zullen op mevrouw Merkel jagen”, kondigde hij aan. Een woordgebruik dat te denken geeft, zeker als je op de AfD-site leest dat de partij het ‘gezagsgetrouwe Duitsers’ makkelijker wil maken een wapen aan te schaffen. Duitsland, zo beloofde Gauland, zal grondig veranderen na de ‘grote dag’ waarop zijn partij, de derde van het land, de Bondsdag mag binnenmarcheren.

Of dat met amper 13 procent van de stemmen gaat lukken, is maar de vraag, zeker gezien de strubbelingen binnen de partij zelf, maar te verwachten valt dat de toon van het debat zelfs in het keurige Duitsland na deze zege zal veranderen. Er wordt al gesuggereerd dat het parlement wel wat leven kan gebruiken, dat deze populistische overwinning Duitse burgers weer zal betrekken bij de politiek. De grootste aanwas van de partij bestaat uit voormalige niet-stemmers.

Waarschijnlijker is dat de AfD-aanhang ontdekt dat Gaulands belofte ‘het volk’ macht terug te geven, stuit op allerlei democratische bezwaren. Hoe wil hij bijvoorbeeld vaststellen wat een gezagsgetrouwe Duitser is? Op grond van huidskleur of geloof? Nooit gehoord van pubers die hun patroon leegschieten op winkelpubliek (Alphen aan de Rijn) of op hun voormalige klasgenoten (het Duitse Erfurt)?