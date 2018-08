De ander vraagt om eerbied, zodat hij kan oplichten

Neem de biografie van Joseph Frank over Dostojevski. Wat een onwaarschijnlijk bewogen leven had die man. Het is nauwelijks in één leven te proppen. De beschermde opvoeding thuis, de rauwe werkelijkheid van een militaire scholing, politiek activisme via genootschappen die tegen radicalisme aanschuren omdat het lijfeigenschap van de boeren - een vorm van slavernij dus - je zo gruwelijk tegenstaat.

Dan de beschuldiging van politiek hoogverraad, eindeloze verhoren in de beruchte St. Paul-gevangenis resulterend in de doodstraf. Een straf die de tsaar vervolgens weer herroept terwijl je geblinddoekt op het schavot staat. Vervolgens een langdurige Siberische gevangenschap: als fijnbesnaarde ziel tussen zware criminelen en wat de samenleving als uitschot terzijde heeft geschoven. Weer op vrije voeten, zware epilepsie, een mislukt huwelijk, schulden die je afkoopt door je schrijversrechten te verpanden en daardoor altijd tegen de klok in moeten schrijven. Een goed tweede huwelijk, maar dolen door Europa met een zware gokverslaving, geliefde kinderen die sterven, vijanden in de literaire wereld, een zwakke gezondheid en de dood. En tussen en bij dit alles: een zich telkens verdiepend geloof in de schoonheid van Christus.

Vervuld van eerbied

Die combinatie van orkaangeweld in het leven en de diepe geloofswereld resoneren door de hele biografie heen. Daarbij is de biograaf niet onkritisch, maar wel altijd vervuld van eerbied voor het schokkende leven van zijn hoofdpersoon. Het boek is verhelderend door Dostojevski als het ware indirect, via de omstandigheden - de toenmalige culturele en ideologische gevechten en dergelijke - te duiden, of beter nog: te laten oplichten. Dat is knap.

Iets soortgelijks doet Ron Chernow in zijn biografie over die totaal andere figuur, de founding father Alexander Hamilton, in dat andere grootse land in opkomst: de Verenigde Staten. Ook voor Hamilton geldt: wat een ongelooflijk leven. Te veel om hier op te noemen. Als zoon van een verschopte moeder in de Caraïben, aanspoelen in het 18de-eeuwse Baltimore/New York, rechterhand van Washington, grondlegger van de bankenunie in de VS, fel gekant tegen de slavernij, juist daardoor tegenstrever van en gehaat door Jefferson, diep gelovig, getorpedeerd vanwege een buitenechtelijke relatie en gedood in een duel door een politieke tegenstander. Eerbied is ook hier het leitmotiv van de biograaf.